Proiectul de la Ogrezeni este deja în construcție

Lucrările la parcul de la Ogrezeni au început în 2026, iar punerea în funcțiune este estimată pentru 2027. În documentele publice ale proiectului, termenul pentru operarea comercială apare în trimestrul al patrulea din 2027.

Ogrezeni nu va fi doar un parc solar clasic. Proiectul va combina panourile fotovoltaice cu baterii de mare capacitate, astfel încât o parte din energia produsă ziua să poată fi stocată și folosită mai târziu, când consumul este mai ridicat sau când producția solară scade. Potrivit Enery, parcul va avea 761 MWp capacitate fotovoltaică, 534 MW AC și un sistem de stocare de 534 MW/1.068 MWh.

Module chinezești pentru jumătate din portofoliul Enery

Acordul dintre LONGi și Enery prevede livrarea de componente pentru jumătate din portofoliul de proiecte Enery programate pentru 2026 și 2027. Portofoliul are o capacitate totală de 1,5 GW, iar proiectul din România este prezentat ca una dintre cele mai importante investiții din acest plan.

La Ogrezeni vor fi montate module fotovoltaice Hi-MO 9 Back Contact, tehnologie folosită pentru panouri solare cu eficiență ridicată. Potrivit unei prezentări Enery, proiectul va include aproximativ 1,16 milioane de module, cu puteri de 650, 655 și 660 Wp.

Imagine generată cu AI

Panourile vor fi instalate pe sisteme care urmăresc mișcarea soarelui, pentru a crește cantitatea de energie produsă. Leon Zhang, președintele LONGi Europa, a spus că Ogrezeni combină producția solară la scară foarte mare cu stocarea energiei și a prezentat proiectul drept un model pentru viitorul energiei europene.

De ce sunt importante bateriile

Partea de stocare este elementul care face proiectul diferit de un parc solar obișnuit. Panourile produc cel mai mult în timpul zilei, mai ales când este soare puternic. Consumul de energie poate fi însă mare și seara, când producția solară scade. Bateriile permit păstrarea unei părți din energia produsă și folosirea ei mai târziu.

De aceea, proiectele care combină panouri solare și baterii sunt considerate mai utile pentru sistemul energetic decât parcurile solare simple. Ele pot ajuta rețeaua în momentele în care producția fluctuează sau când cererea de energie este mare. Proiectul de la Ogrezeni va fi conectat la sistemul național de transport al energiei printr-o stație nouă de 400 kV, care va fi construită la Bolintin Vale.

Investiție uriașă de 460 de milioane de euro

Proiectul Ogrezeni este susținut de o finanțare verde sindicalizată de 460 de milioane de euro, potrivit publicației Solar Bites. Finanțarea este legată de Three Seas Initiative Investment Fund, fond care investește în infrastructură de energie, transport și digitală în Europa Centrală și de Est.

Contractorul EPC, adică firma care se ocupă de inginerie, achiziții și construcție, este ENEVO Group, companie românească. În perioada de vârf a lucrărilor, proiectul ar urma să creeze aproximativ 350 de locuri de muncă.

Câtă energie va produce parcul de la Ogrezeni

Enery estimează că proiectul de la Ogrezeni va produce aproximativ 1.100 GWh de energie verde pe an. Într-o prezentare recentă, compania a indicat că această producție ar fi suficientă pentru aproximativ 651.000 de gospodării și ar evita peste 288.000 de tone de emisii CO2 anual.

Ogrezeni nu este singurul proiect solar de mari dimensiuni din România. Un alt proiect important este Dama Solar, dezvoltat în județul Arad de Rezolv Energy și Monsson, cu o capacitate de peste 1 GW.

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