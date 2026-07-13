Cum a schimbat-o viața la țară pe Nicoleta Nucă: „Nu mi-a fost greu să las în urmă nimic”

În ciuda aparențelor, pentru Nicoleta Nucă, agitația Bucureștiului era o corvoadă. Nu neapărat Capitala, ci faptul că locuia într-un apartament, ceea ce i se părea că îi îngrădește libertatea. Astfel că mutarea la Valea Călugărească nu a fost un impuls de moment, ci o dorință arzătoare de câțiva ani. Acum nici nu se gândește la o revenire în oraș.

„Eu am copilărit foarte mult la țară, iar de pe la 7 ani ne-am mutat la casă cu curte cu părinții și mi-a plăcut mereu asta. Știam că asta îmi doresc și ca adult, iar locuitul în apartament în oraș este doar temporar. Când l-am cunoscut pe Bogdan și bineînțeles după ce ne-am dat seama că relația noastră evoluează cu pași repezi într-o direcție serioasă, știind că nu locuiește în București, ci în Valea Călugărească la curte și casa este aproape gata, mutarea a fost o decizie firească și dorită”, a explicat artista pentru Libertatea adevăratul motiv al mutării sale.

Dacă pentru alte cupluri, mutatul împreună, mai ales într-un oraș nou pentru unul dintre ei, ar putea însemna un adevărat test al relației, în cazul Nicoletei și al lui Bogdan, totul a fost atât de firesc, încât artista spune că și-a găsit sufletul-pereche.

„Eu m-am mutat cu Bogdan pentru că ne-am dat seama că suntem prea apropiați și legați ca suflete încă de la început și parcă ne cunoaștem din altă viață, iar mutarea a fost cel mai firesc pas în relația noastră. Nu ne-am confruntat cu provocări majore, pentru că încă de la început am comunicat deschis despre orice și cred că asta a făcut locuitul împreună și acceptarea tabieturilor fiecăruia mult mai ușoare”, ne-a mai povestit artista.

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Nicoleta Nucă s-a apucat de gătit „forțată” de împrejurimi

Cu toate că știa să gătească și atunci când locuia în București, de când s-a mutat la Valea Călugărească o face mai des. Nu neapărat că și-a descoperit o pasiune din asta, însă printre puținele dezavantaje ale unei astfel de relocări este că nu ai parte de confortul unui oraș.

„Poate singurul lucru mai greu este că nu mă văd la fel de frecvent cu prietenele mele, dar în rest nu mi-a fost greu să las în urmă nimic. Nu pot spune că mi-a păsat vreodată prea mult părerile din jur. În general dacă mi se pune pata pe ceva, nu prea renunț. Nu mi-a fost teamă că cei din jur vor interpreta cumva mutarea mea pentru că nu m-am mutat pe un vârf de munte, ci la o oră și un sfert de București, adică la o distanță care nu mă împiedică să vin în oraș de câte ori am nevoie. Pe lângă prietenele mele pot spune că îmimai lipsește serviciu de food delivery, dar m-am obișnuit cu asta și mă „forțează” să gătesc mai des acasă, ceea ce nu e un lucru rău pentru sănătatea noastră”, a mai completat amuzată Nicoleta Nucă pentru Libertatea.

Artista dă cu sapa, cu cazmaua și copilește roșiile

Atunci când nu are drum spre București pentru a se întâlni cu prietenele ei, pentru a merge la saloanele de înfrumusețare sau la evenimente mondene, artista se ocupă de activități domestice. Îi place să grădinărească și este extrem de mândră atunci când vede și rezultate, iar momentan visul ei este să treacă la alt nivel, adică să aibă și animăluțe prin curte.

„Nu știam că o să-mi doresc să am găini și rațe. Încă nu le avem, dar sper cât de curând. Sau că o să vreau să construiesc împreună cu Bogdan tot felul de lucruri prin curte. În schimb, știam clar că voi grădinări în viața asta, doar că nu planificam să se întâmple asta atât de curând (n.r. – râde). Grădinăritul are un loc important în rutina mea, este momentul meu de liniște și conexiune cu mine însămi, asta pe lângă satisfacția enormă pe care o simt când văd fiecare floare, răsad sau sămânță pe care le-am plantat cum cresc frumos și grădina prinde contur”, ne-a povestit Nicoleta.

În timp ce unii poate nu vizualizează această imagine cu Nicoleta Nucă, artista mărturisește că, în grădină, se simte în elementul ei. „Nu am avut nicio surpriză în privința mea. Mă cunosc și știu că sunt foarte adaptabilă și rezistentă și nu mă eschivez de la munca în grădină și prin curte: dau cu sapa sau cazmaua, îmi plantez singură toate florile și plantele, în general, copilesc roșiile, îngrijesc plantele, ud, muclesc, stropesc cu instecticid bio, fertilizez, tai uscăciunile, etc. Și, întâi de toate, mă informez despre care sunt plante companion, ce flori se adaptează la solul și condițiile meteo din zonă”, a mai explicat Nicoleta Nucă.

Nu vă imaginați acum că își va schimba complet cariera, căci, în continuare, muzica este marea dragoste a Nicoletei. Chiar dacă în momentul de față nu este în promovare cu nicio piesă nouă, artista petrece timp în studio și pregătește noi proiecte.

„Datorită liniștii de acasă, am creierul mai limpede și mă simt mai inspirată. În momentul de față, pe plan profesional sunt într-o fază de tranziție la capitolul management, respectiv nu am un single programat pentru lansare, dar merg la studio și facem muzică. De asemenea, pregătesc un proiect de trupă de evenimente”, a mai declarat Nicoleta Nucă pentru Libertatea.

Colaborator: Lara Sarman

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