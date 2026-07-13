Fructele de vară care sunt considerate „esențiale” pentru sănătate

O piersică nu este doar un fruct delicios și răcoritor de vară, ci și o adevărată sursă de sănătate. Acest fruct suculent este bogat în vitamine, minerale, antioxidanți și fibre, toate esențiale pentru menținerea unei stări de sănătate optime.

De altfel, specialiștii recomandă consumul piersicilor cu coajă pentru a beneficia pe deplin de toate substanțele nutritive, deoarece o mare parte dintre fibre și antioxidanți se regăsesc în coajă, relatează publicația cehă Blick, parte a grupului Ringier.

Ce beneficii pentru sănătate oferă piersicile

Potrivit nutriționistului dietetician înregistrat Jamie Lee McIntyre, piersicile aduc o serie de beneficii pentru sănătate, dincolo de gust dulce și aromat.

„O piersică este o sursă ușoară de fibre dietetice care contribuie la o digestie sănătoasă și la menținerea unui tranzit intestinal regulat”, explică McIntyre.

Fructele de vară care ar trebui mâncate numai cu tot cu coajă și în cantități mici: „Oferă potasiu, fibre și vitamina C”
Spre exemplu, o piersică de dimensiune medie, de aproximativ 147 grame, conține 2 grame de fibre, atât solubile cât și insolubile. Sursa foto: Shutterstock

Fibrele solubile hrănesc bacteriile benefice din intestin, iar cele insolubile ajută la eliminarea reziduurilor din tractul digestiv, mai spune specialistul. În plus, piersicile contribuie la reducerea inflamațiilor din organism datorită fitonutrienților lor, precum beta-carotenul, antocianinele și luteina, dar și datorită conținutului de vitamina C, un antioxidant puternic.

„Acești compuși protejează celulele împotriva stresului oxidativ, reducând riscul apariției anumitor boli”, adaugă McIntyre.

Piersicile pot ajuta și la menținerea unui nivel sănătos al tensiunii arteriale datorită conținutului său de potasiu. Acest mineral contracarează efectele sodiului în organism și ajută la relaxarea vaselor de sânge.

„Piersicile oferă potasiu, vitamina C, fibre și beta-caroten, care împreună contribuie la reducerea tensiunii arteriale, îmbunătățirea nivelului de colesterol și reducerea riscului general de boli cardiace, când sunt incluse într-un stil de viață sănătos”, mai explică McIntyre.

De asemenea, acest fruct poate sprijini menținerea unui nivel echilibrat al zahărului în sânge, având un conținut mai scăzut de carbohidrați în comparație cu alte fructe, precum merele.

Fructele de vară care ar trebui mâncate numai cu tot cu coajă și în cantități mici: „Oferă potasiu, fibre și vitamina C”
O piersică medie conține aproximativ 15 grame de carbohidrați, în timp ce o măr medie poate conține în jur de 25 de grame. Sursa foto: Shutterstock

Care sunt valorile nutriționale ale unei piersici de dimensiuni medii

În ceea ce privește valorile nutriționale, o piersică medie (147 de grame) oferă:

  • Calorii: 68
  • Carbohidrați: 15 g
  • Fibre: 2 g
  • Zaharuri: 12 g
  • Proteine: 1 g
  • Grăsimi totale: 0 g
  • Grăsimi saturate: 0 g
  • Colesterol: 0 g
  • Sodiu: 19 mg
  • Vitamina C: 6 mg
  • Vitamina A: 35 mg
  • Potasiu: 179 mg

Câte piersici poți consuma zilnic

Potrivit nutriționistului McIntyre, majoritatea oamenilor pot consuma piersici zilnic fără probleme.

„O cantitate rezonabilă ar fi una sau două piersici medii pe zi pentru un adult sănătos. Acest lucru ar însemna un aport de aproximativ 70-140 de calorii și între 2 și 4 grame de fibre, în funcție de dimensiunea fructului”, afirmă specialistul, pentru sursa citată mai sus.

Piersicile sunt bogate în beta-caroten, luteină și zeaxantină, pigmenți care le conferă culoarea specifică roșu-galben și acționează ca antioxidanți puternici. Ei ajută la protejarea ochilor de daunele oxidative și pot preveni afecțiuni precum cataracta și degenerescența maculară, principalele cauze ale pierderii vederii la persoanele vârstnice.

Fructele de vară care ar trebui mâncate numai cu tot cu coajă și în cantități mici: „Oferă potasiu, fibre și vitamina C”
Nutriționistul Maxine Smith, de la Cleveland Clinic, recomandă să mirosiți piersicile atunci când vreți să le alegeți. Sursa foto: Shutterstock

Ce precauții există în cazul consumului de piersici

Cu toate acestea, consumul de piersici nu este recomandat tuturor. Persoanele alergice la fructele din familia drupaceelor, cum ar fi caisele, prunele sau cireșele, ar trebui să evite piersicile, avertizează Stacey Woodson, dietetician înregistrat.

„Dacă aveți alergii la fructele cu sâmburi, riscul unei reacții alergice la piersici este mai mare. Consultați un medic înainte de a le consuma”, spune aceasta, citată de Blick.

Mai mult, piersicile conțin potasiu, ceea ce le face potențial problematice pentru persoanele care urmează tratamente cu diuretice care rețin potasiul. De asemenea, persoanele care suferă de sindromul colonului iritabil ar trebui să evite piersicile, deoarece acestea au un conținut ridicat de FODMAP-uri, compuși care pot agrava simptomele.

Cum alegi piersicile perfecte?

Nutriționistul Maxine Smith, de la Cleveland Clinic, recomandă să mirosiți fructele, atunci când vreți să știți cum să alegeți corect piersicile.

„Piersicile cu un miros dulce tind să fie cele mai coapte și mai gustoase. Dacă sunt foarte tari și nu au aromă, lasă-le să se coacă la temperatura camerei câteva zile”, explică aceasta. Pentru a preveni stricarea piersicilor coapte, păstrați-le la frigider sau congelați-le pentru utilizarea ulterioară.

Este important de menționat că piersicile proaspete sunt mai bogate în antioxidanți decât cele conservate, care deseori sunt curățate de coajă, pierzând astfel o parte semnificativă din nutrienți.

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