Președintele României, Nicușor Dan, este însoțit zilele acestea de partenera lui de viață, Mirabela Grădinaru, iar în spațiul public au apărut primele imagini cu cei doi pe covorul roșu, ținuta Mirabelei Grădinaru atrăgând atenția internauților.

Pentru acest eveniment, Mirabela Grădinaru a ales să poarte o rochie lungă, vaporoasă, în degrade de albastru și reflexe turcoaz. Modelul are o fustă plisată din voal fluid, talia marcată și mâneci lungi, transparente, cu volum discret. Look-ul primei-doamne a fost completat cu pantofi stiletto închiși la culoare și un machiaj natural, accentul fiind pus pe eleganță.

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Pe de altă parte, președintele României a optat pentru un costum bleumarin clasic și el la fel de elegant.

Pe lângă dineul diplomatic și sesiunile de lucru de la Élysée de luni seară, Nicușor Dan urmează să fie invitat de onoare marți, 14 iulie, la ceremonia dedicată Zilei Naționale a Franței. Președintele României va asista alături de Emmanuel Macron și ceilalți lideri internaționali la parada militară de pe Champs-Élysées.

„Mulțumesc Președintelui Emmanuel Macron și Primei Doamne a Republicii Franceze pentru invitația la dineul oficial oferit în onoarea șefilor de stat și de guvern, o oportunitate de a consolida dialogul și cooperarea dintre țările noastre”, a transmis Nicușor Dan în mesajul care însoțește fotografiile, postate în mediul online.

Ținuta Mirabelei Grădinaru a atras toate privirile

De-a lungul aparițiilor sale oficiale, partenera președintelui României a purtat frecvent creații semnate de designeri români și branduri locale. Printre acestea se numără piese create de Irina Schrotter, purtate inclusiv la summitul de la Washington, dar și ținute ale brandului românesc Amalin by Andreea Raicu, alese pentru mai multe vizite diplomatice.

Mulți internauți au apreciat eleganța Mirabelei Grădinaru și modul în care cuplul prezidențial a reprezentat România la evenimentul diplomatic. „Felicitări și succes! Aveți o doamnă inteligentă, frumoasă și de încredere lângă dumneavoastră”, a scris un utilizator. Un altul a transmis: „Felicitări și mulțumiri, domnule Președinte Nicușor Dan și doamnă Mirabela Grădinaru, pentru că reprezentați România cu onoare la Paris!”. Printre mesajele de apreciere s-au numărat și: „Dna Mirabela arată superb”, „Mereu elegantă și feminină, Prima Doamnă!”, „Ce bucurie să vedem România reprezentată cu atâta demnitate la Palatul Élysée! La 100 de ani de la Tratatul de prietenie franco-român, dialogul dintre țările noastre este mai viu ca oricând. Mulțumim, domnule Președinte!” și „E superbă rochia și eleganța doamnei Grădinaru!”.