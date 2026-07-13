Reprezentanții instituției au anunțat luni că echipele de control care activează în cadrul comandamentului „ANPC Estival 2026” au verificat stațiunile de la Marea Neagră în perioada 6 – 12 iulie. Inspectorii au aplicat 164 de amenzi contravenționale, a căror valoare totală depășește suma de 750.000 de lei. De asemenea, au fost verificate produse și loturi de marfă în valoare estimată de 460.000 de lei. Pentru trei operatori economici s-a luat măsura de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea completă a deficiențelor.

Mucegai în camere și lenjerii și saltele nespălate

Printre cele mai frecvente și grave probleme semnalate de comisari se numără confortul și siguranța necorespunzătoare din spațiile de cazare. În mai multe unități au fost identificate camere cu urme extinse de mucegai, corpuri sanitare sparte sau deteriorate, dar și huse de protecție, lenjerii și saltele complet neigienizate.

Situația nu a fost mai bună nici în zonele exterioare sau de agrement. Inspectorii au găsit șezlonguri murdare și deteriorate, precum și sectoare de acces către plajă din care lipseau elemente de siguranță. În plus, piscinele din incinta unor complexuri erau complet neîntreținute, lipsind informațiile obligatorii pentru public legate de adâncime, temperatură, nivelul pH-ului sau prezența pediluviului.

Mulți operatori prestau servicii în spații neautorizate și au omis să informeze clienții în mod corect și complet cu privire la tarife, facilități sau hărți cu informații utile, mapele obligatorii lipsind cu desăvârșire.

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Ce probleme au fost găsite în restaurantele de pe litoral

Au fost găsite probleme și în blocurile alimentare ale restaurantelor și teraselor de pe litoral. Echipele de control au descoperit că unele bucătării foloseau ulei alimentar cu un grad avansat de degradare termică, fără să existe grafice clare de monitorizare a schimburilor de ulei.

În spațiile de depozitare au fost găsite materii prime lipsite de elemente de identificare și caracterizare, unele având chiar starea termică modificată în mod nepermis. Alimentele destinate clienților erau păstrate în agregate frigorifice neconforme, pline de impurități, cu depuneri grosiere de gheață și pete masive de rugină. În paralel cu verificările din zona HoReCa, inspectorii au oprit de la vânzare și serii de suveniruri destinate turiștilor, deoarece acestea nu prezentau datele de identificare impuse de legislația europeană.