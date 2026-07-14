Fabrica Purolite din Brașov investește 560.000 de euro într-un sistem de tratare a apei. Cum funcționează mecanismul

Proiectul vizează eliminarea trihalometanilor (THM) din apa utilizată în procesul de producție, prin instalarea unor filtre performante cu cărbune activ.

Cum funcționează sistemul de tratare a apei din Brașov

Planul de investiții din Brașov include instalarea a trei baterii de filtre cu cărbune activ, fiecare formată din două unități, capabile să trateze până la 80 de metri cubi de apă pe oră.

Inițial, vor fi montate două baterii cu patru filtre, urmând ca a treia să fie adăugată ulterior, în funcție de necesități.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

„Ne dorim o purificare suplimentară a apei, pentru a respecta standardele stricte ale proceselor industriale desfășurate în fabrică”, se arată în documentația depusă la Direcția Județeană de Mediu Brașov.

Platforma necesară susținerii celor aproximativ 240 de tone, greutatea estimată a echipamentelor, va fi realizată din beton armat, având dimensiunile de 10 metri lungime și 6 metri lățime.

În plus, un container tehnologic construit din panouri sandwich va găzdui un rezervor tampon, filtre pentru impurități și un grup de pompare, asigurând astfel buna funcționare a sistemului modernizat.

Lucrările de la fabrica din Brașov vor fi finalizate în trei luni, conform estimărilor.

Ce sunt trihalometanii din apă și de ce trebuie eliminați

Trihalometanii (THM) sunt compuși chimici care se formează în apa potabilă atunci când clorul folosit pentru dezinfecție reacționează cu materii organice naturale.

Deși concentrațiile acestora sunt reglementate strict de legislația sanitară și se încadrează în limitele admise pentru consumul uman, procesele industriale necesită apă de o puritate superioară.

Astfel, compania a decis să implementeze acest sistem avansat de filtrare.

Fabrica Purolite, lider în producția de rășini schimbătoare de ioni

Cu o prezență puternică în Europa, fabrica Purolite din Victoria, județul Brașov este un punct strategic pentru compania recunoscută la nivel global ca lider în producția de rășini schimbătoare de ioni.

Acestea sunt utilizate în diverse industrii, precum tratarea apei, farmaceutică, alimentară, energetică și biotehnologie.

După ce a fost achiziționată în 2021 de grupul american Ecolab pentru 3,7 miliarde de dolari, Purolite a continuat să se dezvolte, consolidându-și poziția pe piața internațională.