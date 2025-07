Ministrul Daniel David: „Toleranță zero față de orice formă de hărțuire”

Daniel David a declarat pentru Hotnews că ministerul are toleranță zero față de orice formă de hărțuire în mediul universitar însă, în scandalul Pieleanu, universitatea este cea care va aplica procedurile legale. „Ministerul a transmis toleranță zero față de orice formă de hărțuire și a luat măsuri în acest sens”, a declarat ministrul.

Oficialul s-a referit la o Hotărâre de Guvern adoptată în ianuarie anul acesta care modifică și completează metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă. Potrivit ministrului, actul normativ permite, printre altele, acceptarea sesizărilor anonime, extinderea aplicabilității în universități și introducerea unor mecanisme mai eficiente de prevenție, protecție și consiliere a victimelor.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat toleranță zero față de orice act de abuz sau hărțuire în universități. Foto: Shutterstock

Marius Pieleanu, acuzat de abuz, hărțuire, sechestrare și viol

Recomandări De când ar putea fi produs vaccinul revoluționar împotriva cancerului la sân. Ce spune președintele companiei care dezvoltă vaccinul

Referitor la acuzațiile care îl vizează pe profesorul Marius Pieleanu, Daniel David a declarat că SNSPA, în virtutea autonomiei universitare, va analiza informațiile apărute în presă și va aplica procedurile legale în vigoare: „SNSPA va analiza informațiile din demersul jurnalistic și va parcurge în baza autonomiei universitare procedurile legale, cu responsabilitatea și deciziile în consecință”.

Patru foste studente la SNSPA au povestit pentru publicația Snoop calvarul prin care trecut după ce profesorul le-a hărțuit și abuzat sexual. Investigația relatează pe larg mărturiile femeilor care îl acuză pe Marius Pieleanu de comportamente abuzive, inclusiv sechestrare, tentativă de viol și viol. Faptele s-ar fi petrecut în anii 90 și 2000.

Acuzații asemănătoare i-au fost aduse în vara anului trecut și profesorului Alfred Bulai, șeful catedrei de sociologie din cadrul SNSPA. În urma scandalului acesta s-a pensionat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE