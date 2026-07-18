Cele mai bune piscine pentru câini: cât costă, ce modele există și cum alegi varianta potrivită

Când termometrul sare bine peste 30 de grade, nu doar noi visăm la o baie răcoritoare. Și câinii resimt din plin căldura, iar pentru ei, temperaturile ridicate pot deveni rapid inconfortabile.

Cum nu transpiră pe tot corpul, așa cum fac oamenii, patrupedele au nevoie de metode eficiente de răcorire, iar o piscină dedicată este una dintre cele mai bune soluții.

Poate că primul impuls este să scoți din garaj piscina gonflabilă a copiilor. Sună bine… până când intră în scenă ghearele entuziaste ale câinelui.

Un salt, câteva zgârieturi și ai toate șansele să te trezești cu piscina dezumflată și grădina transformată într-un mic lac.

Din fericire, există piscine special create pentru câini. Spre deosebire de piscinele gonflabile obișnuite, modelele dedicate câinilor sunt fabricate din plastic durabil.

Au pereți laterali întăriți, astfel încât își păstrează forma fără să fie umflate. În plus, materialul rezistă mult mai bine la ghearele câinilor și la joaca energică din timpul verii.

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Piscine speciale pentru căței

Nu se sparg la primul contact și sunt mult mai practice decât modelele gonflabile obișnuite. Un alt avantaj este baza cu suprafață antiderapantă, care reduce riscul de alunecare atunci când câinele sare în apă.

Piscina poate fi amplasată chiar și pe balcon, terasă sau în grădină și este gata de utilizare în doar câteva minute: se desface, se așază pe o suprafață plană și se umple cu apă.

Pe lângă faptul că îi ajută să se răcorească în zilele caniculare, piscinele pentru câini sunt și o sursă excelentă de distracție.

Fie că ai un labrador care adoră apa sau un cățel curios care își bagă timid lăbuțele la început, o piscină poate deveni rapid locul preferat din curte.

Așa că, dacă vara asta vrei un câine fericit, răcorit și plin de energie, o piscină robustă pentru câini este o investiție care merită luată în calcul.

Un ajutor practic pe timp de vară

Bonus, scapi și de emoțiile că piscina copiilor va ceda după primul „plonjon” al prietenului cu patru lăbuțe.

La finalul zilei, întreținerea este la fel de simplă. Apa se evacuează rapid printr-o valvă laterală, iar suprafața netedă se curăță ușor.

După golire, piscina se pliază și ocupă foarte puțin spațiu, fiind ușor de depozitat până la următoarea utilizare.

Specialiștii recomandă astfel de accesorii mai ales în perioadele caniculare, când câinii, în special cei cu blană deasă, au nevoie de metode eficiente pentru a se răcori.

O piscină dedicată le oferă nu doar confort termic, ci și o modalitate sigură și distractivă de a petrece timpul în aer liber.

Cât costă o piscină pentru câini

Modelele pentru piscine dedicate câinilor sunt foarte multe. Cele mai ieftine au prețuri între 70 și 150 lei și sunt piscine mici, potrivite pentru câini de talie mică sau medie.

Cele care ajung să cote până la 300 de lei sunt cele mai populare modele, cu diametre între 80 și 120 cm și pereți ranforsați.

Cine își permite și vrea să facă o investiție de viitor are de ales între modele cu prețuri de 300-500 lei. Și aici vorbim piscine mari, pentru câini de talie mare sau pentru mai multe animale.

Evident, ca orice produs există și varianta premium! Peste 500 lei pentru piscine foarte încăpătoare, fabricate din materiale groase și rezistente, destinate utilizării frecvente. Care pot ajunge și la 300 de litri de apă.

Bedee 60 × 20 cm pliabilă » 69,99 lei

Croci 80 × 20 cm » 91,49 lei

Dog Fantasy cu jeturi de apă » 96,99 lei

Diametiq 120 × 30 cm » 129,99 lei

Duvo+ 30 cm » 143,49 lei

Kerbl » 170 lei

Propets pliabilă » 179,46 lei

Nayeco 120 × 30 cm » 244 lei

Karlie Doggy Pool » 419 lei

PawHut pliabilă » 499,99 lei

Piscină pentru câini 120 × 30 cm (302 l) » 630 lei

România este una dintre cele mai iubitoare de animale țări din Europa

Aproximativ 45% dintre gospodăriile din țară au cel puțin un câine, iar estimările indică o populație de circa 4,2 milioane de câini cu stăpân.

Un sondaj publicat în 2025 arată că peste jumătate dintre români au cel puțin un animal de companie, iar dintre aceștia 47,6% preferă câinii.

România este una dintre cele mai iubitoare de animale țări din Europa. Foto: magnific.com

În plus, câinii sunt preferați mai ales de persoane de vârstă activă și de locuitorii din mediul rural, unde componenta de securitate și protecție are o pondere mai mare.

Dintre cei care cu animale de companie, 35,2% declară că au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei.

De asemenea, dintre cei care în prezent nu au niciun animal de companie, 24,5% intenționează ca pe viitor să dețină unul, 74,6% nu își doresc acest lucru, iar 0,9% nu știu sau nu răspund.