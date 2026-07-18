Când termometrul sare bine peste 30 de grade, nu doar noi visăm la o baie răcoritoare. Și câinii resimt din plin căldura, iar pentru ei, temperaturile ridicate pot deveni rapid inconfortabile.

Cum nu transpiră pe tot corpul, așa cum fac oamenii, patrupedele au nevoie de metode eficiente de răcorire, iar o piscină dedicată este una dintre cele mai bune soluții.

Poate că primul impuls este să scoți din garaj piscina gonflabilă a copiilor. Sună bine… până când intră în scenă ghearele entuziaste ale câinelui.

Un salt, câteva zgârieturi și ai toate șansele să te trezești cu piscina dezumflată și grădina transformată într-un mic lac.

Din fericire, există piscine special create pentru câini. Spre deosebire de piscinele gonflabile obișnuite, modelele dedicate câinilor sunt fabricate din plastic durabil.

Au pereți laterali întăriți, astfel încât își păstrează forma fără să fie umflate. În plus, materialul rezistă mult mai bine la ghearele câinilor și la joaca energică din timpul verii.

piscine caini (3)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 15

Piscine speciale pentru căței

Nu se sparg la primul contact și sunt mult mai practice decât modelele gonflabile obișnuite. Un alt avantaj este baza cu suprafață antiderapantă, care reduce riscul de alunecare atunci când câinele sare în apă.

Piscina poate fi amplasată chiar și pe balcon, terasă sau în grădină și este gata de utilizare în doar câteva minute: se desface, se așază pe o suprafață plană și se umple cu apă.

Pe lângă faptul că îi ajută să se răcorească în zilele caniculare, piscinele pentru câini sunt și o sursă excelentă de distracție.

Fie că ai un labrador care adoră apa sau un cățel curios care își bagă timid lăbuțele la început, o piscină poate deveni rapid locul preferat din curte.

Cele mai bune piscine pentru câini: cât costă, ce modele există și cum alegi varianta potrivită

Așa că, dacă vara asta vrei un câine fericit, răcorit și plin de energie, o piscină robustă pentru câini este o investiție care merită luată în calcul.

Un ajutor practic pe timp de vară

Bonus, scapi și de emoțiile că piscina copiilor va ceda după primul „plonjon” al prietenului cu patru lăbuțe.

La finalul zilei, întreținerea este la fel de simplă. Apa se evacuează rapid printr-o valvă laterală, iar suprafața netedă se curăță ușor.

După golire, piscina se pliază și ocupă foarte puțin spațiu, fiind ușor de depozitat până la următoarea utilizare.

Specialiștii recomandă astfel de accesorii mai ales în perioadele caniculare, când câinii, în special cei cu blană deasă, au nevoie de metode eficiente pentru a se răcori.

O piscină dedicată le oferă nu doar confort termic, ci și o modalitate sigură și distractivă de a petrece timpul în aer liber.

Cele mai bune piscine pentru câini: cât costă, ce modele există și cum alegi varianta potrivită

Cât costă o piscină pentru câini

Modelele pentru piscine dedicate câinilor sunt foarte multe. Cele mai ieftine au prețuri între 70 și 150 lei și sunt piscine mici, potrivite pentru câini de talie mică sau medie.

Cele care ajung să cote până la 300 de lei sunt cele mai populare modele, cu diametre între 80 și 120 cm și pereți ranforsați.

Cine își permite și vrea să facă o investiție de viitor are de ales între modele cu prețuri de 300-500 lei. Și aici vorbim piscine mari, pentru câini de talie mare sau pentru mai multe animale.

Evident, ca orice produs există și varianta premium! Peste 500 lei pentru piscine foarte încăpătoare, fabricate din materiale groase și rezistente, destinate utilizării frecvente. Care pot ajunge și la 300 de litri de apă.

  • Bedee 60 × 20 cm pliabilă » 69,99 lei
  • Croci 80 × 20 cm » 91,49 lei
  • Dog Fantasy cu jeturi de apă » 96,99 lei
  • Diametiq 120 × 30 cm » 129,99 lei
  • Duvo+ 30 cm » 143,49 lei
  • Kerbl » 170 lei
  • Propets pliabilă » 179,46 lei
  • Nayeco 120 × 30 cm » 244 lei
  • Karlie Doggy Pool » 419 lei
  • PawHut pliabilă » 499,99 lei
  • Piscină pentru câini 120 × 30 cm (302 l) » 630 lei

România este una dintre cele mai iubitoare de animale țări din Europa

Aproximativ 45% dintre gospodăriile din țară au cel puțin un câine, iar estimările indică o populație de circa 4,2 milioane de câini cu stăpân.

Un sondaj publicat în 2025 arată că peste jumătate dintre români au cel puțin un animal de companie, iar dintre aceștia 47,6% preferă câinii.

România este una dintre cele mai iubitoare de animale țări din Europa. Foto: magnific.com
România este una dintre cele mai iubitoare de animale țări din Europa. Foto: magnific.com

În plus, câinii sunt preferați mai ales de persoane de vârstă activă și de locuitorii din mediul rural, unde componenta de securitate și protecție are o pondere mai mare.

Dintre cei care cu animale de companie, 35,2% declară că au unul singur, 23,7% două, 12,9% trei, iar 28,2% mai mult de trei.

De asemenea, dintre cei care în prezent nu au niciun animal de companie, 24,5% intenționează ca pe viitor să dețină unul, 74,6% nu își doresc acest lucru, iar 0,9% nu știu sau nu răspund.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa
Tvmania.ro
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa

Știri România

Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
Politică 15:01
Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Parteneri
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Cine este românca angajată la PSG, cel mai puternic club din Europa. Tânăra explică de ce fotbalul românesc este mult în spatele celui din Occident
Fanatik.ro
Cine este românca angajată la PSG, cel mai puternic club din Europa. Tânăra explică de ce fotbalul românesc este mult în spatele celui din Occident
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Culiță Sterp își vinde casa din județul Bihor. Cum arată și cât costă proprietatea. „Este la 5 minute de Oradea”
Stiri Mondene 15:11
Culiță Sterp își vinde casa din județul Bihor. Cum arată și cât costă proprietatea. „Este la 5 minute de Oradea”
Cum s-a schimbat viața Adinei Buzatu după accidentul suferit în Elveția. „10 săptămâni în cârje și luni de recuperare”
Stiri Mondene 13:44
Cum s-a schimbat viața Adinei Buzatu după accidentul suferit în Elveția. „10 săptămâni în cârje și luni de recuperare”
Parteneri
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
TVMania.ro
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina, mai puţin cunoscut de români
ObservatorNews.ro
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina, mai puţin cunoscut de români
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Mediafax.ro
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Cum a fost Denise Rifai înșelată de fostul iubit? Prezentatoarea a făcut dezvăluirea în direct, la TV
Redactia.ro
Cum a fost Denise Rifai înșelată de fostul iubit? Prezentatoarea a făcut dezvăluirea în direct, la TV
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
Politică 15:01
Florin Manole râde de Siegfried Mureșan în pline negocieri pe legea salarizării: „Sigur nu e pe plajă. Mi-e greu să cred că e în concediu și bea o cafea”. Replica liberalului
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cine este Aymen Boutoutaou, cel mai scump transfer al verii la FCSB! Unde excelează și ce puncte slabe are: „Îmi place să provoc”
Fanatik.ro
Cine este Aymen Boutoutaou, cel mai scump transfer al verii la FCSB! Unde excelează și ce puncte slabe are: „Îmi place să provoc”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului