Gestul făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită”

Parașutistul a fost victima unui accident de parapant motorizată, iar decesul său a șocat o lume întreagă. Din păcate, impactul a fost unul fatal, iar pentru Felix Baumgartner nu s-a mai putut face nimic.

„Ieri, la un an de la moartea lui, m-am întors în Italia, exact în locul în care a murit în fața ochilor mei. Înconjurată de prietenii care mi-au fost alături, m-am simțit mai puternică și mai pregătită ca niciodată să merg mai departe, cu zâmbetul pe buze și cu o altă forță.

Mihaela Rădulescu și Felix BaumgartnerIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

Cea care se naște din prea multă durere – se spune că este cea mai mare forță pe care o poate avea cineva. Este timpul să fiu din nou fericită. Nu pentru că ar exista un buton pe care să-l apeși pentru asta, dar dacă este un lucru pe care l-am învățat cu adevărat în acest an, acela este că suntem cu toții mai puternici decât credem. Te iubesc, Felix”, a declarat Mihaela Rădulescu, în mediul online.

Felix a fost cel mai cunoscut parașutist din lume

„FLY FOR FELIX – un festival mondial neconvențional, care se poate întâmpla oriunde, oricând, acolo unde există oameni care iubesc zborul la fel de mult cum îl iubea Felix și oameni care l-au iubit, l-au admirat și au fost inspirați de moștenirea pe care a lăsat-o.

Felix a fost cel mai cunoscut parașutist din lume, multiplu campion mondial, primul om care a depășit viteza sunetului atunci când a sărit din stratosferă, pilot comercial de elicopter, autorizat să piloteze nouă tipuri de aeronave, un pilot de elicopter acrobatic extraordinar, pilot licențiat de balon cu aer cald, cel mai tânăr laureat al distincției Living Legends of Aviation, un pasionat de parapantă și chiar și mai îndrăgostit de paramotor.

Așadar, dacă oricare dintre aceste lucruri face parte din viața ta, #FlyForFelix. Folosește acest hashtag, dar, mai important decât atât, pune-ți sufletul în ceea ce faci. (…) Felix era cel mai fericit acolo, sus, iar acesta este unul dintre lucrurile pe care și-a dorit să le fac pentru el, în caz că…

Ei bine, acum se întâmplă în întreaga lume și nu pot să le mulțumesc îndeajuns tuturor piloților care au făcut deja asta, din Statele Unite, Italia, Elveția, România, Franța, Brazilia, Germania, Austria, Polonia, Croația, Belgia, Israel, Singapore…Postați imaginile sau clipurile cu zborul vostru, ca să le pot adăuga în filmul Fly For Felix”, se mai arată în postarea vedetei.

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