Cel mai tânăr curator de muzeu

La doar 9 ani și 340 de zile, băiatul a devenit oficial cel mai tânăr curator de muzeu de sex masculin din lume, după ce a inaugurat Muzeul de Istorie Naturală din Cambridge, pe 10 august 2024, și a intrat în Cartea Recordurilor, potrivit Euronews.

Muzeul este deținut și administrat chiar de Anderson și găzduiește o colecție impresionantă de fosile, minerale, artefacte, specimene naturale și expoziții educaționale.

O vizită în Scoția i-a schimbat viața

Pasiunea lui Anderson pentru paleontologie s-a transformat într-un proiect concret după o vacanță în Scoția, din 2022, unde a vizitat un muzeu dedicat dinozaurilor.

„Când am mers în Scoția, am fost la Muzeul Dinozaurilor Staffin și asta m-a inspirat să creez acest muzeu”, a declarat Anderson pentru Guinness World Records. 

„Am fost pasionat de dinozauri și fosile toată viața mea.”

Ideea a prins rapid contur, iar comunitatea locală l-a sprijinit încă de la început.

Cum a reușit să își deschidă propriul muzeu

Anderson povestește că primul pas a fost găsirea unei clădiri potrivite, iar apoi proiectul a început să atragă tot mai mult sprijin din partea comunității.

„Am găsit mai întâi o clădire, după ce am avut o mulțime de discuții la Biroul Comunitar aici, în oraș. [Spațiul] a fost odată stația de pompieri, sala comunală, iar acum este muzeu. După aceea, au început să-mi dea obiecte de expus, vitrine, iar după aproximativ o lună am început să obținem finanțare.”, a povestit băiatul.

Un baiat pozeaza in fata muzului de Istorie Naturala din Cambridge, SUA
Anderson Taylor, copilul care a intrat în Cartea Recordurilor după ce și-a deschis propriul muzeu Foto: Guinness World Records

Muzeul prezintă fosile, minerale, artefacte, specimene naturale și expoziții educaționale.

Clădirea care găzduiește muzeul a avut, de-a lungul timpului, mai multe destinații, iar acum a fost transformată într-un spațiu dedicat istoriei naturale și educației.

Vrea să devină paleontolog

Astăzi, Anderson are 11 ani și continuă să dezvolte muzeul. El derulează o campanie de strângere de fonduri pentru cumpărarea clădirii în care funcționează instituția, reușind deja să adune 20.000 de dolari

Visul său nu se oprește însă aici. Băiatul spune că își dorește ca, atunci când va fi adult, să devină paleontolog și să își transforme pasiunea pentru dinozauri și fosile într-o carieră.

„Învăț ceva nou de la el în fiecare zi, ori de câte ori vorbesc cu el are o faptă nouă de împărtășit.”, spune mama băiatului.

„Știe absolut mai multe despre viața preistorică decât mine. Am învățat multe de la el și pur și simplu fiind în preajma asta și ajutându-l.”, a adăugat tatăl băiatului.

Anderson Taylor se poate lăuda cu un record mondial Guinness și cu propriul muzeu, o realizare rar întâlnită chiar și în rândul adulților.

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