Cum îți poți face pisica de apartament fericită fără costuri mari. 8 metode simple recomandate de specialiști

Opt modalități eficiente prin care stăpânii pot contribui semnificativ la bunăstarea pisicilor lor

Potrivit unui articol din cotidianul britanic The Independent, lipsa stimulării poate duce la plictiseală, creștere în greutate sau comportamente precum mieunat excesiv, zgâriat sau alergări nocturne.

Cu toate acestea, există soluții simple și accesibile pentru a îmbunătăți viața pisicilor de apartament. Iată opt modalități eficiente de a le oferi un mediu mai stimulativ:

Asigură spații verticale pentru cățărat

Pisicilor le place să observe totul de la înălțime. Instalarea unor copaci pentru pisici, rafturi pe perete sau perne de fereastră le oferă ocazia de a explora și de a se relaxa în puncte strategice.

„Unii oameni creează chiar așa-numite autostrăzi pentru pisici, care traversează o cameră. Este o idee mai neobișnuită, dar poate funcționa excelent”, a explicat dr. Randy Aronson, medic veterinar și proprietar al PAWS Veterinary Center din Tucson, Arizona.

Joaca interactivă zilnică stimulează instinctele naturale de vânătoare ale pisicilor

Joaca activă cu jucării precum undițe, mingi sau alte obiecte în mișcare stimulează instinctele naturale de vânătoare ale pisicilor. Este recomandat să le oferiți aproximativ 10-15 minute de joacă interactivă o dată sau de două ori pe zi, permițându-le să „prindă” prada pentru a evita frustrarea.

„Când câștigă, știu asta și se simt realizate”, a declarat Dr. Aronson.

De asemenea, el sugerează să includeți momentele de joacă în rutina zilnică: „Oamenii chiar își pot seta alarme în calendar pentru a se asigura că nu uită, ceea ce mi se pare minunat”.

Transformă masa pisicii într-o provocare

În loc să le oferiți hrana doar în boluri, folosiți distribuitoare de mâncare sub formă de puzzle-uri sau jucării care eliberează recompense. Acestea le încurajează să „muncească” pentru hrană, imitând comportamentele naturale de vânătoare.

„Am văzut la o conferință o idee grozavă: bile mici umplute cu bobițe de mâncare care țin pisicile ocupate ore întregi. Este minunat!”, a spus Dr. Aronson, citat de The Independent.

Cum îți poți face pisica de apartament fericită fără costuri mari. 8 metode simple recomandate de specialiști
Foto: Shutterstock

Rutinele clare și constante le oferă stabilitate pisicilor

Pisicile se simt în siguranță atunci când viața lor urmează un tipar previzibil. Orele fixe pentru hrană, joacă și odihnă le oferă stabilitate și reduc anxietatea. De asemenea, o rutină bine stabilită poate ajuta stăpânii să identifice mai ușor eventuale probleme de sănătate, cum ar fi schimbările în obiceiurile alimentare sau activitatea fizică.

Jucăriile date prin rotație le poate face să pară mereu noi

În loc să lăsați toate jucăriile la îndemâna pisicii, încercați să le rotiți. Schimbarea periodică a jucăriilor disponibile le poate face să pară mereu noi și interesante pentru pisici, fără a fi nevoie să cumpărați altele noi.

De asemenea, obiectele casnice sigure, precum pungile de hârtie sau cutiile de carton, pot deveni rapid locuri de explorare captivante, conform organizației International Cat Care.

Priveliștile către exterior le pot oferi pisicilor divertisment

Un loc la fereastră, cu vedere spre păsări, veverițe sau alte activități din cartier, poate oferi ore întregi de divertisment pisicilor. Unii stăpâni aleg să instaleze hrănitori pentru păsări în fața ferestrelor, astfel încât pisicile să poată urmări spectacolul în siguranță.

Pisicile au nevoie de locuri liniștite în care să se retragă

Pe lângă explorare, pisicile au nevoie și de locuri liniștite în care să se retragă. Paturi acoperite, cutii de carton sau colțuri confortabile departe de agitația casei pot fi de ajutor, mai ales în momente stresante, cum ar fi sosirea unor musafiri.

Cum îți poți face pisica de apartament fericită fără costuri mari. 8 metode simple recomandate de specialiști
Foto: Shutterstock

„Un truc util: lăsați spații libere pe rafturile inferioare ale bibliotecilor sau în colțurile dulapurilor, unde pisica să se poată ascunde”, recomandă site-ul Zoo and Aquarium Association Australia.

„Important este să vă asigurați că pisica nu poate rămâne blocată în aceste locuri, de exemplu, sprijinind ușa dulapului pentru a nu se închide accidental”.

O litieră curată este esențială pentru a încuraja obiceiuri sănătoase

O litieră curată, amplasată într-un loc liniștit și accesibil, este esențială pentru a încuraja obiceiuri sănătoase. În gospodăriile cu mai multe pisici, specialiștii recomandă să existe câte o litieră pentru fiecare pisică, plus una în plus, dacă este posibil.

„Pisicile pot deveni foarte posesive”, a explicat Dr. Aronson pentru The Independent.

„Chiar și atunci când trăiesc împreună, pot apărea probleme comportamentale serioase, cum ar fi o pisică ce blochează accesul alteia la litieră. Este foarte important să amplasați litierele în locații separate”.

Prin aplicarea acestor metode simple și accesibile, stăpânii pot contribui semnificativ la bunăstarea pisicilor lor de apartament, transformând fiecare zi într-o experiență mai plăcută și mai interesantă.

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