„Vom merge marți la consultări cu o concluzie. Sper să ne ajute și domnul Siegfrid Mureșan. L-am invitat, este așteptat. Sigur este foarte interesat de soarta PNRR, de buget, de banii țării, de fondurile europene. Sigur nu este pe plajă, sigur nu este în weekend și muncește undeva. Poate își face timp să vină și aici. Sunt sindicatele din cultură acum, au fost sindicatele din sănătate și educație mai devreme. Cred că e un om care trebuie să se informeze, vrea să fie prim-ministru. Mi-e greu să cred că acum e în concediu și bea o cafea”, a afirmat Florin Manole, aflat la Parlament.

El a precizat că se poartă negocieri pentru posibilitatea ca sporul de fonduri europene să fie acordat și pentru unele categorii de demnitari. „Este o discuție dacă miniștrii și secretarii de stat care gestionează fonduri europene, uneori modeste, de niște miliarde de euro, ar trebui sau nu să primească spor de fonduri europene. Mie nu mi se pare că este o incoerență să se întâmple asta, dar e ultima problemă a acestei legi dacă demnitarii sau secretarii de stat sau miniștrii iau sau nu spor de fonduri europene”, a afirmat fostul ministru PSD al Muncii.

„Prima problemă este dacă cei din sănătate pot fi mulțumiți cu această lege, astfel încât să nu avem grevă, dacă cei din educație pot fi mulțumiți, astfel încât să nu perceapă și să nu simtă că această lege este o nouă lovitură după ceea ce s-a întâmplat pentru sistemul din educație de anul trecut, dacă cei din ordine publică la fel sunt mulțumiți și exemplele pot continua”, a completat el.

Replica lui Siegfried Mureșan

Eurodeputatul Siegfried Mureșan a transmis pe Facebook că ar fi venit cu plăcere la negocieri dacă Florin Manole l-ar fi invitat. Mureșan a adăugat că „Parlamentul European a lucrat și în această săptămână, nu este încă în vacanță parlamentară, așa cum sunt colegii din PSD ai domnului Manole”, prin urmare „ironiile despre vacanță nu au nicio bază”.

„Totuși, dacă tot vrea să vorbim despre muncă și vacanță, amintesc că domnul Manole a avut un an întreg la dispoziție, în calitate de ministru al Muncii, pentru a veni cu un proiect privind Legea salarizării. A eșuat să prezinte un proiect legislativ în timpul mandatului, deși era ministrul responsabil de acest dosar și era obligația sa. Acum, asemenea unui elev corigent care nu a învățat tot anul, speră să rezolve în ultima clipă ceea ce nu a făcut tot anul. Îi transmit domnului Manole că, între timp, Guvernul Bolojan i-a făcut tema și a prezentat un proiect de lege. Tot ce mai are de făcut este să își convingă colegii din PSD să se întoarcă din vacanță și să o aprobe. Miza este mare: 770 de milioane de euro din PNRR și o lege mai echitabilă pentru oamenii onești din sectorul public”, a adăugat el.

Ce prevede noul proiect al Legii salarizării

Pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat proiectul actualizat al Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice. Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea. Proiectul prevede șase gradații în funcție de vechimea în muncă, iar majorările salariului de bază vor varia între 2,5% și 7,5%, potrivit noii variantei publicate în dezbatere de Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a transmis că noul proiect are prevederi care duc la diminuarea unor drepturi salariale: „FSSR susţine reforma salarizării, dar numai cu condiţia ca aceasta să protejeze veniturile reale aflate în plată şi să nu producă scăderi pentru angajaţii din sănătate. În forma comunicată la 17 iulie, proiectul legii salarizării, deşi preia o parte dintre solicitările anterioare ale FSSR, menţine prevederi care conduc la diminuarea drepturilor salariale ale unei părţi importante a personalului”.

La rândul lor, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” au transmis că noul proiect al legii salarizării reprezintă „o nouă ofensă adusă personalului din învăţământ”. Sindicaliștii au mai spus că proiectul ignoră legea adoptată după greva generală din 2023 privind salariul profesorului debutant și promisiunea ca salariul maxim al unui profesor din preuniversitar cu gradul I și vechime maximă să fie egal cu cel al unui medic specialist.

„Parlamentul are obligaţia de a corecta această gravă nedreptate. Un vot pentru această lege este un vot împotriva şcolii româneşti, împotriva profesorilor şi împotriva viitorului copiilor noştri. Parlamentarii care vor vota acest proiect îşi vor asuma întreaga responsabilitate politică şi morală pentru accentuarea crizei din educaţie, degradarea sistemului de învăţământ şi compromiterea atractivităţii profesiei didactice. Nu poate exista educaţie de calitate cu profesori umiliţi, descurajaţi şi remuneraţi necorespunzător, fără să ţină cont de importanţa muncii pe care o desfăşoară”, au transmis sindicatele din Educație.

Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice urmează să intre în vigoare pe 1 decembrie 2026.