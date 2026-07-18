Funcționari publici din mai multe sedii ale ANCPI foloseau numele de utilizator „admin” și parola „passw0rd” pentru autentificarea în platformă, potrivit datelor publicate de atacator.

Își spune Loic Matrier, joacă șah, iar pe X este originar din Grecia

Hackerul folosește aliasul bytetobreach33. Pe Telegram, acesta apare sub numele „Loic Matrier”, însă identitatea nu poate fi confirmată independent, fiind posibil să fie vorba despre un pseudonim.

Potrivit informațiilor disponibile pe platforma OSINT Industries, aceeași persoană utiliează același nume și pe platforma de șah Chess.ro, unde joacă sub steagul Franței.

Datele indică faptul că ultima autentificare pe cont a avut loc pe 6 iulie, la ora 19:28 (ora României), cu aproximativ o săptămână înainte de atac.

Captură de ecran platforma osint.industries

De asemenea, hackerul care a furat datele ANCPI deține un cont pe X (fostul Twitter), platforma deținută de Elon Musk.

Potrivit informațiilor afișate public de platformă, contul a fost creat în martie 2026 și figurează ca fiind înregistrat în Grecia, în baza noii funcționalități care indică țara din care a fost creat un cont.

Profilul hackerului pe platforma X

Aceste informații nu reprezintă însă o confirmare a identității sau a locației reale a persoanei care îl utilizează.

Hackerul a atacat anul trecut o companie din Japonia

La sfârșitul anului 2025, compania japoneză BroadBand Tower Inc., listată la bursă și activă în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, a raportat un incident de securitate cibernetică. Incidentul a implicat acces neautorizat din exterior la servere virtuale bazate pe infrastructură cloud operate de companie, conform Botcrawl.com.

În aceeași perioadă, același hacker a publicat pe o platformă de scurgeri de date adresele de e-mail ale unor angajați ai companiei.

Postarea hackerului bytetobreach33 cu mai multe adrese de email

Potrivit companiei israeliene de securitate cibernetică Kela, autorul anunțului este un infractor cibernetic cu experiență, cunoscut pentru comercializarea unor date sensibile provenite de la companii aeriene, bănci și instituții publice din mai multe țări, printre care Statele Unite, Polonia, Ucraina și Uzbekistan.

Funcționarii români foloseau parola „passw0rd” și numele „admin”

Atacatorul a publicat vineri mai multe fișiere care conțineau parole utilizate de mai multe sedii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Potrivit datelor publicate, unele dintre aceste conturi foloseau parola „passw0rd” și erau accesate cu numele de utilizator „admin”.

Toate parolele sparte de hackerul care vinde datele ANCPI

Celelalte parole folosite de funcționari erau „M0n9b8&&&”, „1234qwer” sau „Pan4:mea”, conform informațiilor publicate de hackerul care activează sub numele bytetobreach33.

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