Culiță Sterp a decis să scoată la vânzare una dintre proprietățile sale din județul Bihor. Este vorba despre o casă nouă, situată în localitatea Cihei, la doar câteva minute de Oradea și de stațiunea Băile Felix. Artistul spune că locuința este complet finalizată și pregătită pentru noii proprietari.

Imobilul se află într-o zonă rezidențială aflată în plină dezvoltare, unde în ultimii ani au fost construite mai multe locuințe.

Casa are o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați și a fost construită în 2025. Proprietatea este finisată atât la interior, cât și la exterior, astfel că viitorii proprietari trebuie doar să o mobileze înainte de a se muta.

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În curte au fost realizate împrejmuirea terenului și amenajarea gazonului, iar locuința este dotată cu tâmplărie modernă și geam tripan, pentru o mai bună izolare termică și fonică.

Interiorul este compartimentat în două dormitoare, dintre care unul matrimonial, o baie și un spațiu care poate fi amenajat ca dressing, cămară sau cameră de depozitare, potrivit Click.

„Prețul pentru casa aceasta este de 165.000 de euro negociabil. Cum v-am spus, este la 5 minute de Oradea, 5 minute de Felix, în Cihei. Foarte multe case s-au construit aici. Asfaltul acum se pune, toate utilitățile sunt deja trase la casă.

Doar trebuie să veniți să vă băgați mobila și să vă mutați în ea. Cei care vreți să o cumpărați, sunați la numărul afișat, o să vă răspundă un prieten al meu de aici, în Oradea, care se ocupă cu acest lucru”, a spus Culiță în mediul virtual.