Cum este format complexul cu cele 16 case de vânzare din Germania

Proprietatea cuprinde 15 clădiri de câte 100 de metri pătrați fiecare, alături de o clădire principală ce include o sală de mese de peste 300 de metri pătrați.

Întregul teren se întinde pe o suprafață de 24.000 de metri pătrați, înconjurat de păduri, pajiști și copaci vechi, la doar câteva sute de metri de lacul de acumulare Hohenwarte, relatează Euronews.com și Blid.

Proprietarii nu își doresc să vândă oricui

Complexul este vândut prin intermediul platformelor imobiliare, iar anunțul face apel la investitori cu viziune, care pot transforma această proprietate într-un loc extraordinar.

„Căutăm pe cineva care să recunoască potențialul acestui loc”, se menționează în descrierea ofertei, publicată pe portalul german de anunțuri Kleinanzeigen.de. Clădirile sunt deja golite de mobilier, iar utilitățile de bază, precum electricitatea și apa potabilă, sunt disponibile, deși sistemul de canalizare funcționează în prezent printr-o fosă septică. Satul de vânzare din Germania este astfel pregătit să își primească următorii locuitori.

Proprietatea este încărcată de istorie, fiind folosită între 1954 și 1990 ca cămin pentru ucenicii din oțelăriile din Turingia. Sursa foto: Kleinanzeigen.de / Franz Eberitsch

Cele 16 case vechi ascund o poveste istorică

Proprietatea este încărcată de istorie, fiind folosită între 1954 și 1990 ca cămin pentru ucenicii din oțelăriile din Turingia și, ulterior, ca stațiune de odihnă pentru locuitorii RDG.

După reunificarea Germaniei, locul a rămas pustiu timp de un deceniu, până în 2000, când câteva dintre clădiri au fost reocupate ca locuințe.

„Locatarii erau înregistrați oficial la această adresă, iar, din câte știu, primeau chiar și ajutoare sociale, precum alocații pentru locuință”, a declarat proprietarul actual, Franz Eberitsch, pentru sursa citată mai sus. Acesta susține că, din aceste motive, a crezut că utilizarea rezidențială era legală.

Capcana pe care cele 16 case la 300.000 de euro o ascund

În 2014, Eberitsch a achiziționat terenul după ce s-a întors în Germania din Noua Zeelandă, visând să-l transforme într-o comunitate în care oamenii să trăiască aproape de natură și să colaboreze pentru a crea ceva nou. Totuși, acest vis a fost spulberat de problemele legale. Conform autorităților, locația se află într-o zonă clasificată drept extravilan și, având în vedere că proprietatea nu a fost folosită între 1990 și 2000, dreptul de utilizare inițial ar fi expirat.

Complexul format din cele 16 clădiri din Germania este scos la vânzare pentru 390.000 de euro. Sursa foto: Kleinanzeigen.de / Franz Eberitsch

„Ni s-a comunicat că aceste înregistrări nu schimbă cu nimic situația juridică și că dreptul de folosință existent a fost pierdut din cauza perioadei îndelungate în care terenul nu a fost utilizat”, a explicat Eberitsch.

În prezent, autoritățile nu permit utilizarea permanentă a clădirilor pentru locuit, considerând că acest lucru ar crea o „așezare izolată în extravilan”. Pentru a putea fi folosit legal, ar fi necesar un nou plan urbanistic sau o altă formă de autorizare urbanistică.

Cele 16 case din Germania se vând la prețul unui apartament la Arcul de Triumf

Complexul format din cele 16 clădiri din Germania este scos la vânzare pentru 390.000 de euro, un preț chiar mai mic față de cel al unora dintre apartamentele din București.

Spre exemplu, potrivit datelor analizate de pe Imobiliare.ro, un apartament cu 3 sau 4 camere la Arcul de Triumf din București, considerată una dintre cele mai bune și luxoase zone, costă chiar și peste 450.000 de euro.

Dacă vorbim de blocurile noi, mobilier ales în funcție de ultimele tendințe și apartamente luxoase, atunci prețurile pentru 3 camere la Arcul de Triumf depășesc și 500.000 de euro.

O astfel de ofertă i-a încântat și pe cumpărătorii din Spania. Un sat întreg cu 10 case a fost scos la vânzare pentru 380.000 de euro. Ultimul locuitor a plecat acum 20 de ani, iar autoritățile din regiune încearcă să repopuleze zona.