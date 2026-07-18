Șoferul a fost concediat la câteva zile după incident

Șoferul, angajat din noiembrie 2022, a fost concediat pe 8 decembrie 2025, la câteva zile după ce a livrat un transport de produse congelate la o temperatură greșită, relatează cotidianul britanic Daily Mail.

Acesta a fost responsabil pentru un transport de înghețată de la o unitate de depozitare frigorifică din Truganina, Melbourne, către un client din Sydney. Documentele de transport specificau că remorca trebuia setată la o temperatură de minus 22 de grade Celsius. Totuși, pe durata călătoriei, temperatura din remorcă a fost setată la minus 1 grad Celsius.

Când eroarea a fost descoperită, managerul de noapte al companiei a încercat să corecteze temperatura de la distanță, însă era deja prea târziu, astfel că întreaga încărcătură de înghețată, evaluată la aproape 74.000 de dolari, s-a dezghețat și a trebuit să fie distrusă, costurile de eliminare ridicându-se la încă 30.000 de dolari.

Șoferul de TIR a susținut că își amintește că a setat corect temperatura, dar nu a putut explica de ce aceasta nu a fost menținută. De asemenea, el a declarat că ușile remorcii nu se închideau corespunzător și necesitau reparații la depozitul din Melbourne.

Cu toate acestea, un comisar a respins această explicație, subliniind că a fost menționată pentru prima dată în timpul audierilor și că nu corespunde cu înregistrările temperaturii remorcii.

Șoferul de TIR a recunoscut că a avut mai multe ocazii să verifice temperatura remorcii

În plus, șoferul a recunoscut în fața comisiei că a avut șase ocazii să verifice temperatura remorcii pe parcursul drumului, dar nu a făcut acest lucru.

Deși Comisia a constatat că nu a fost urmat un proces complet corect de către companie, deoarece decizia de concediere a fost luată înainte ca șoferul să-și prezinte punctul de vedere, comisarul a considerat că această deficiență procedurală nu este suficientă pentru a anula decizia companiei.

Comisia pentru Muncă Echitabilă a hotărât în final că, în acest context, compania a avut un motiv valid să-și concedieze angajatul.