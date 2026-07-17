Duminică, 19 iulie, se decide totul. Finala mică dintre Anglia și Franța are loc la ora 0.00 (ora României n.r.), adică în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Miami, și va fi transmisă în direct pe Antena 1.

Anglia și Franța, două mari forțe ale fotbalului european, se vor înfrunta pentru medalia de bronz, după ce au ratat la mustață marea finală. Franța a fost învinsă de Spania, cu 2-0, în timp ce Anglia a pierdut cu 2-1 meciul cu Argentina, după ce a condus cu 1-0.

Marea finală a turneului va avea loc tot duminică, însă de la ora 22.00, când New York-ul va deveni epicentrul fotbalului mondial. Spania și Argentina se vor înfrunta direct pentru trofeu, într-un duel spectaculos între energia noului val spaniol și experiența campioanei en-titre din America de Sud. Meciul va fi transmis tot de Antena 1.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE