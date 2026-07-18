Reamintim că președintele Nicușor Dan a semnat pe 12 februarie decretul de pensionare al judecătoarei Ionela Tudor, iar decizia a intrat în vigoare pe 15 februarie. Însă judecătoarea a făcut cerere să revină în magistratură, iar solicitarea i-a fost aprobată și va activa la Tribunalul Ilfov.

Acest lucru a fost posibil întrucât Consiliul Superior al Magistraturii a început luna trecută o procedură prin care judecătorii pensionați în ultimii trei ani pot solicita reîncadrarea în funcție. Foștii magistrați pot alege instanțele la care doresc să activeze, iar Secția pentru judecători a CSM analizează cererile și dă verdictul.

Ionela Tudor a fost mai întâi avocată (1998-2004), apoi a fost judecătoare la Judecătoria Fetești, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călărași, Tribunalul Ialomița, Tribunalul București (2017-2021), iar din 2023 a lucrat la Curtea de Apel București.

Printre dosarele soluționate de Ionela Tudor se numără și cel în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat, invocând „nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului”.

Ultima dată, Ionela Tudor a fost șefa Secției a X-a de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București, dar și vicepreședinte al CAB.

În ce context a spus Ionela Tudor „M-a sunat Lia”

Pe 11 decembrie 2025, conducerea CAB, formată din președinta Liana Arsenie și vicepreședinții Ionela Tudor și Domnica Adomniței, a organizat o conferință de presă după dezvăluirile din Recorder referitoare la neregulile din justiție.

La un moment dat, când Liana Arsenie urma să răspundă la o întrebare, Ionela Tudor s-a uitat pe telefon, apoi s-a aplecat spre șefa CAB și i-a șoptit: „M-a sunat… M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” și a plecat. Ionela Tudor se referea la Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție. Liana Arsenie nu a schițat niciun gest.

După puțin timp, Ionela Tudor a revenit și i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca… este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Acel episod a confirmat ceea ce presa a relatat de-a lungul timpului, adică influența șefei Curții Supreme asupra judecătorilor.