Un castel construit exact ca în Evul Mediu

În inima regiunii Burgundia, din Franța, peste 60 de artizani lucrează de mai bine de 25 de ani la construirea unui castel medieval folosind exclusiv metode și materiale disponibile în jurul anului 1.230.

Castelul Guedelon este aflat la aproximativ 2 ore și jumătate de Paris.

Deși lucrările nu sunt încă finalizate, proiectul Guédelon a devenit una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Franța, primind aproximativ 310.000 de vizitatori în fiecare an.

Totul a început în 1997, într-o fostă carieră de piatră înconjurată de pădure. Ideea era simplă, dar extrem de ambițioasă: construirea unui castel medieval autentic, fără tehnologie modernă, potrivit Times of India.

Piatra este extrasă din apropiere, lemnul provine din pădurile din zonă, iar toate materialele sunt alese astfel încât să respecte cât mai fidel metodele folosite în secolul al XIII-lea.

Astăzi, castelul are deja ziduri impresionante, turnuri, o sală mare, o capelă, bucătării și numeroase alte încăperi specifice unei fortificații medievale.

Inițial, proiectul a fost finanțat din fonduri regionale, ale UE și ale companiei. Proiectul de la Guédelon își acoperă astăzi investiția, costurile de funcționare și 160 de salarii din cele 7,5 milioane de euro strânse anual din vânzarea biletelor, alimentelor și suvenirurilor, fiind una dintre cele mai mari atracții din Burgundia.

60 de meșteri lucrează ca acum aproape 800 de ani

Pe șantier nu se aud motoare și utilaje, ci zgomotul ciocanelor care lovesc piatra, potcoavele cailor și fierul încins modelat în atelierul fierarului.

Pietrari, zidari, dulgheri, tâmplari, fierari, frânghieri, olari și alți meșteșugari folosesc aproape exclusiv unelte manuale, la fel cum se întâmpla în anul 1.228.

„Adevăratele fundații ale lui Guédelon sunt cele ale castelului, desigur, dar și cele ale echipei.”, a subliniat Maryline Martin, cofondatoare a proiectului.

Singurele concesii făcute vremurilor moderne sunt echipamentele de protecție, precum bocancii, ochelarii pentru tăierea pietrei și centurile de siguranță folosite pe schele.

Un șantier care este și un laborator de istorie

Castelul Guedelon nu este doar un obiectiv turistic, ci și un experiment arheologic în plină desfășurare.

Constructorii studiază castele medievale, documente istorice și lucrează alături de arheologi și istorici pentru a înțelege cum erau realizate diferitele elemente arhitecturale.

castelul Guédelon, un castel medieval construit folosind exclusiv metode din secolul al XIII-lea, la Treigny, în centrul-estul FranțeiIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

Uneori, răspunsurile nu există în cărți și trebuie descoperite prin încercări repetate.

Florian Renucci, maestrul constructor al proiectului, explică una dintre provocările la care echipa încă încearcă să găsească răspuns.

„Știm că există scripete. Dar asta e tot. Cum funcționa? În 1250, cum anume au reuşit doi oameni să ridice și să coboare un pod mobil de 400 de tone?”, se întreabă Florian Renucci.

Unele soluții au fost găsite după ani întregi de încercări

Reconstruirea unui simplu cuptor medieval pentru fabricarea țiglelor a necesitat cinci încercări până când a funcționat.

La fel s-a întâmplat și cu mortarul impermeabil folosit pentru cisterna castelului. Meșterii au analizat mostre prelevate dintr-un alt castel medieval și au colaborat cu un laborator universitar pentru a reproduce compoziția originală.

Inclusiv montarea cheii de boltă din acoperișul capelei a presupus luni întregi de teste și ajustări.

Un proiect care formează noi generații de meșteșugari

Guédelon a devenit și o adevărată școală pentru meseriile tradiționale.

Elevi, studenți și ucenici vizitează frecvent șantierul, iar artizanii își întrerup activitatea de mai multe ori pe zi pentru a explica modul în care lucrează.

Un turn al Castelului Guedelon aflat in construcție
Castelul este construit cu tehnicile din Evul Mediu Foto: Guedelon.fr

Experiența acumulată aici s-a dovedit valoroasă inclusiv după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris, când mai mulți meșteri implicați în proiect au contribuit cu expertiza lor la lucrările de restaurare.

„Ceea ce m-a atras imediat la acest proiect a fost oportunitatea de a construi o relație pe termen lung cu oamenii. Aceasta a însemnat să le ofer instruire, muncă reală și o perspectivă pe termen lung.”, spunea Maryline Martin, cofondatoare a Guédelon, în cartea sa.

Castelul mai are nevoie de câțiva ani pentru a fi terminat

După mai bine de un sfert de secol, construcția nu este încă finalizată.

Turnul principal și alte secțiuni importante sunt încă în lucru, iar estimările arată că proiectul ar putea continua încă cinci sau șase ani, poate chiar mai mult.

Între timp, Guedelon continuă să atragă sute de mii de turiști curioși să descopere cum se construia un castel în urmă cu aproape 800 de ani, transformând un șantier medieval într-unul dintre cele mai fascinante muzee vii din Europa.

Castelul este deschis în fiecare zi până în noiembrie, iar un bilet valabil 72 de ore costă 21 de euro pentru adulți și 15 euro pentru copii. Cei care achiziționează biletele online beneficiază de o reducere de 2 euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Viva.ro
Ultima oră! Vestea care dă toate pronosticurile peste cap la vârful țării! Acuzațiile curg, iar o declarație produce un adevărat seism în politică. Fără vreun semnal în prealabil, Sorin Grindeanu tocmai a făcut marele anunț
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
GSP.RO
Emoționant: Dan Petrescu, la prima apariție pe stadion, după lupta cu boala » Jennnifer l-a ținut de mână
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
GSP.RO
Și-au pus mâinile în cap când l-au văzut! » Cum arată noul autocar al lui FCSB, după colantare. Inaugurat astăzi, în Ghencea
Parteneri
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Cei doi soți din București, dați dispăruți pe Transalpina, au fost găsiți
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa
Tvmania.ro
Detaliul din vila Andrei și a lui Cătălin Măruță care atrage imediat toate privirile. Cum arată casa de aproximativ un milion de euro din Băneasa

Știri România

De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Interviu
Politică 17 iul.
Variantele PNL pentru viitorul prim-ministru. Sighiartău: E greu de realizat un guvern tehnocrat
Parteneri
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul.ro
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk
Fanatik.ro
Verdictul lui Cristi Balaj: a fost penalty la Tavi Popescu în FCSB – FC Argeș 2-0? Comparația cu faza identică a lui Teles din U Craiova – Vitebsk
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei, la un an de când a fost eliberată din închisoare. „Mulțumesc, Doamne”
Stiri Mondene 12:26
Imagini emoționante cu Elena Udrea și fiica ei, la un an de când a fost eliberată din închisoare. „Mulțumesc, Doamne”
Imagini rare cu doi dintre copiii lui Marcel Pavel, într-un platou de televiziune. Ce se întâmplă cu fiul cel mare al artistului. „Nu a putut”
Stiri Mondene 11:10
Imagini rare cu doi dintre copiii lui Marcel Pavel, într-un platou de televiziune. Ce se întâmplă cu fiul cel mare al artistului. „Nu a putut”
Parteneri
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
TVMania.ro
Sorin Bontea nu scapă niciodată de aceeași întrebare când iese pe stradă. Răspunsul lui îi amuză de fiecare dată pe fani
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știu
ObservatorNews.ro
Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știu
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Mediafax.ro
Mesajul „Refuzați comanda dacă nu este livrată de un român” a dus la un dosar PENAL
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Veste dureroasă înainte de Sfântul Ilie! Zodia care descoperă o trădare uriașă și îi lasă pe toți fără replică
Redactia.ro
Veste dureroasă înainte de Sfântul Ilie! Zodia care descoperă o trădare uriașă și îi lasă pe toți fără replică
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian
KanalD.ro
Familia Kardashian este îndoliată! S-a stins din viață Mary Jo Campbell, bunica lui Kim Kardashian

Politic

De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Politică 07:33
De ce amână Nicușor Dan de peste un an numirea unui șef la SRI: „Nu cred că a avea un şef civil e așa important”
Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”
Politică 17 iul.
Nicușor Dan îi atacă pe politicienii care vor alegeri anticipate: „Un semn de imaturitate politică”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Au marcat 19 goluri și au primit 7, iar finala e pe 19.07! Cele mai tari coincidențe înainte de finala Cupei Mondiale 2026, Spania – Argentina
Fanatik.ro
Au marcat 19 goluri și au primit 7, iar finala e pe 19.07! Cele mai tari coincidențe înainte de finala Cupei Mondiale 2026, Spania – Argentina
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului