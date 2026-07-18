Un castel construit exact ca în Evul Mediu

În inima regiunii Burgundia, din Franța, peste 60 de artizani lucrează de mai bine de 25 de ani la construirea unui castel medieval folosind exclusiv metode și materiale disponibile în jurul anului 1.230.

Castelul Guedelon este aflat la aproximativ 2 ore și jumătate de Paris.

Deși lucrările nu sunt încă finalizate, proiectul Guédelon a devenit una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din Franța, primind aproximativ 310.000 de vizitatori în fiecare an.

Totul a început în 1997, într-o fostă carieră de piatră înconjurată de pădure. Ideea era simplă, dar extrem de ambițioasă: construirea unui castel medieval autentic, fără tehnologie modernă, potrivit Times of India.

Piatra este extrasă din apropiere, lemnul provine din pădurile din zonă, iar toate materialele sunt alese astfel încât să respecte cât mai fidel metodele folosite în secolul al XIII-lea.

Astăzi, castelul are deja ziduri impresionante, turnuri, o sală mare, o capelă, bucătării și numeroase alte încăperi specifice unei fortificații medievale.

Inițial, proiectul a fost finanțat din fonduri regionale, ale UE și ale companiei. Proiectul de la Guédelon își acoperă astăzi investiția, costurile de funcționare și 160 de salarii din cele 7,5 milioane de euro strânse anual din vânzarea biletelor, alimentelor și suvenirurilor, fiind una dintre cele mai mari atracții din Burgundia.

60 de meșteri lucrează ca acum aproape 800 de ani

Pe șantier nu se aud motoare și utilaje, ci zgomotul ciocanelor care lovesc piatra, potcoavele cailor și fierul încins modelat în atelierul fierarului.

Pietrari, zidari, dulgheri, tâmplari, fierari, frânghieri, olari și alți meșteșugari folosesc aproape exclusiv unelte manuale, la fel cum se întâmpla în anul 1.228.

„Adevăratele fundații ale lui Guédelon sunt cele ale castelului, desigur, dar și cele ale echipei.”, a subliniat Maryline Martin, cofondatoare a proiectului.

Singurele concesii făcute vremurilor moderne sunt echipamentele de protecție, precum bocancii, ochelarii pentru tăierea pietrei și centurile de siguranță folosite pe schele.

Un șantier care este și un laborator de istorie

Castelul Guedelon nu este doar un obiectiv turistic, ci și un experiment arheologic în plină desfășurare.

Constructorii studiază castele medievale, documente istorice și lucrează alături de arheologi și istorici pentru a înțelege cum erau realizate diferitele elemente arhitecturale.

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Uneori, răspunsurile nu există în cărți și trebuie descoperite prin încercări repetate.

Florian Renucci, maestrul constructor al proiectului, explică una dintre provocările la care echipa încă încearcă să găsească răspuns.

„Știm că există scripete. Dar asta e tot. Cum funcționa? În 1250, cum anume au reuşit doi oameni să ridice și să coboare un pod mobil de 400 de tone?”, se întreabă Florian Renucci.

Unele soluții au fost găsite după ani întregi de încercări

Reconstruirea unui simplu cuptor medieval pentru fabricarea țiglelor a necesitat cinci încercări până când a funcționat.

La fel s-a întâmplat și cu mortarul impermeabil folosit pentru cisterna castelului. Meșterii au analizat mostre prelevate dintr-un alt castel medieval și au colaborat cu un laborator universitar pentru a reproduce compoziția originală.

Inclusiv montarea cheii de boltă din acoperișul capelei a presupus luni întregi de teste și ajustări.

Un proiect care formează noi generații de meșteșugari

Guédelon a devenit și o adevărată școală pentru meseriile tradiționale.

Elevi, studenți și ucenici vizitează frecvent șantierul, iar artizanii își întrerup activitatea de mai multe ori pe zi pentru a explica modul în care lucrează.

Castelul este construit cu tehnicile din Evul Mediu Foto: Guedelon.fr

Experiența acumulată aici s-a dovedit valoroasă inclusiv după incendiul de la Catedrala Notre-Dame din Paris, când mai mulți meșteri implicați în proiect au contribuit cu expertiza lor la lucrările de restaurare.

„Ceea ce m-a atras imediat la acest proiect a fost oportunitatea de a construi o relație pe termen lung cu oamenii. Aceasta a însemnat să le ofer instruire, muncă reală și o perspectivă pe termen lung.”, spunea Maryline Martin, cofondatoare a Guédelon, în cartea sa.

Castelul mai are nevoie de câțiva ani pentru a fi terminat

După mai bine de un sfert de secol, construcția nu este încă finalizată.

Turnul principal și alte secțiuni importante sunt încă în lucru, iar estimările arată că proiectul ar putea continua încă cinci sau șase ani, poate chiar mai mult.

Între timp, Guedelon continuă să atragă sute de mii de turiști curioși să descopere cum se construia un castel în urmă cu aproape 800 de ani, transformând un șantier medieval într-unul dintre cele mai fascinante muzee vii din Europa.

Castelul este deschis în fiecare zi până în noiembrie, iar un bilet valabil 72 de ore costă 21 de euro pentru adulți și 15 euro pentru copii. Cei care achiziționează biletele online beneficiază de o reducere de 2 euro.

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