Jandarmii au intervenit pentru a gestiona mulțimea care se îmbulzea în fața magazinului

Jandarmii, alături de polițiști și pompieri, au fost mobilizați pentru a asigura ordinea publică și a gestiona fluxul mare de persoane, informează Antena 3 CNN.

Organizatorii au început să instaleze garduri în jurul orei 13.00, iar polițiștii rutieri au dirijat traficul pentru a preveni blocajele în zonă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Având în vedere condițiile meteo preconizate pentru ziua de astăzi și din rațiuni de siguranță a tuturor participanților, am adoptat măsuri de gestionare a fluxului de persoane. Recomandăm cetățenilor să respecte avertizările privind vremea caniculară”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei București.

Reducerile și promoțiile la produse lui Călin Donca au atras sute de oameni

Magazinul Dor anunțase din timp reduceri la produse românești, ceea ce a stârnit interesul publicului. Deschiderea oficială era programată pentru ora 12.00, însă cozile au început să se formeze încă de la primele ore ale dimineții.

Magazinul i-a întâmpinat pe clienți cu reduceri și promoții de 90%. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Am deja o oră de când stau la coadă. Era o coadă foarte mare. Am venit cu un evantai, am văzut deja că e foarte cald şi mă gândeam că, totuşi, n-o să rezist”, a declarat o femeie aflată la rând, pentru sursa citată mai sus.

O femeie a fost luată cu ambulanța din cauza caniculei

Sute de persoane s-au așezat la coadă, în fața magazinului lui Călin Donca, încă de la primele ore ale dimineții, iar sâmbătă este o zi caniculară în București.

Din cauza caniculei, mai multe persoane au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Până la amiază, canicula și oboseala și-au spus cuvântul, iar una dintre femeile aflate la rând a avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceasta a fost transportată cu ambulanța la spital.

Din cauza caniculei, mai multe persoane au acuzat stări de rău și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Situația a fost ținută sub control de forțele de ordine, care au făcut apel la cetățeni să respecte recomandările autorităților pentru a preveni incidentele cauzate de temperaturile ridicate.

Sute de oameni au stat la coadă și la deschiderea primului magazin care oferea 1.000 de pungi cu suveniruri gratis, în Viena. Clienții s-au îmbulzit ca să prindă și unul dintre voucherele de 300 de euro, oferite tot cadou.