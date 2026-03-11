Calendar Bacalaureat 2026: Sesiunea de vară

Înscrierea candidaților se face între 2 și 4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se încheie pe 4 iunie 2026. Urmează evaluarea competențelor lingvistice și digitale:

8-10 iunie: Limba română (proba A)

Probele scrise se desfășoară astfel:

29 iunie: Limba română (proba E.a)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12.00. Candidații pot vizualiza lucrările și depune contestații în aceeași zi, între orele 14.00 și 18.00. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Sesiunea de toamnă: Calendar și detalii

Elevii care nu au promovat în sesiunea de vară sau au absentat pot participa la sesiunea iulie-august. Înscrierile se fac între 14 și 21 iulie 2026, iar probele sunt programate astfel:

3-4 august: Limba română (proba A)

Probele scrise sunt planificate:

10 august: Limba română (E.a)

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, iar contestațiile pot fi depuse între orele 14.00 și 18.00. Rezultatele finale vor fi publicate pe 24 august 2026.

Cum se calculează media la Bacalaureat

Potrivit metodologiei oficiale, media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la probele scrise, cu două zecimale, fără rotunjire. Elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă și o medie generală de cel puțin 6 pentru a promova.

Pentru cei care nu îndeplinesc aceste criterii – fie prin nepromovarea unei probe, fie prin absență sau eliminare – media nu este calculată. Ministerul Educației subliniază că promovarea este condiționată de participarea la toate probele scrise și de obținerea notelor necesare.

Înscrierea candidaților: Documente necesare

Elevii din promoția curentă și absolvenții din anii anteriori care nu au promovat Bacalaureatul trebuie să depună un dosar de înscriere. Acesta trebuie să conțină:

Certificatul de naștere (original și copie);

Cartea de identitate (original și copie);

Cererea de înscriere (fișă-tip);

Certificate pentru echivalarea probelor (original și copie);

Foaia matricolă (original);

Adeverința de absolvire a clasei terminale.

Vacanța de vară 2026

Elevii claselor terminale intră în vacanță pe 5 iunie 2026, imediat după încheierea cursurilor, pentru a se pregăti de Bacalaureat. Restul elevilor vor termina anul școlar pe 20 iunie, iar vacanța de vară se va desfășura între 20 iunie și 6 septembrie, conform Ministerului Educației.

Examenul de Bacalaureat din 2026 va fi organizat conform unui proces standardizat la nivel național, asigurând un cadru transparent pentru evaluare și soluționarea contestațiilor.