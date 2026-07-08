Brad Pitt și Ines de Ramon au făcut un nou pas în relația lor, începută în 2022. Cei doi au apărut pentru prima dată împreună pe Instagram, în fotografii distribuite după participarea la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Imaginile au fost publicate inițial de hairstylistul Laurie Zanoletti, iar ulterior au fost redistribuite de Ines de Ramon pe contul său de Instagram.

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După aproape patru ani de relație, Brad Pitt (62 de ani) și Ines de Ramon (33 de ani) au ales să își facă publică relația și pe rețelele de socializare.

Primele fotografii cu cei doi au fost publicate luni, 6 iulie, de hairstylistul Laurie Zanoletti, care i-a pregătit pentru participarea la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden, în New York. Ulterior, Ines de Ramon a redistribuit imaginile pe Instagram Story, marcând astfel prima apariție a cuplului pe platforma de socializare.

Apariție în ținute asortate la nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce

La eveniment, Brad Pitt a ales un costum clasic negru, cu cămașă albă, papion și o pereche de ochelari de soare. Ines de Ramon a purtat o rochie neagră cu umerii goi și detalii transparente, cei doi optând pentru ținute în aceeași gamă cromatică.

Printre invitații prezenți la ceremonie s-au numărat și Ed Sheeran, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Cruise, Adam Sandler și Zoë Kravitz.

O relație începută în 2022

Brad Pitt și Ines de Ramon formează un cuplu din 2022. De-a lungul timpului, cei doi au fost fotografiați împreună la mai multe evenimente, însă au preferat să își păstreze relația departe de atenția publică.

În vara anului 2024 au fost văzuți împreună la circuitul de Formula 1 de la Silverstone, iar în 2025 au participat la premiera mondială a filmului „F1”, una dintre puținele lor apariții pe covorul roșu.

Brad Pitt: „Nu, omule, nu este totul atât de calculat”

Într-un interviu acordat revistei GQ anul trecut, Brad Pitt a respins ideea că aparițiile publice alături de Ines de Ramon ar fi fost planificate în scop de imagine.

„Nu, omule, nu este totul atât de calculat. Cât de obositor ar fi să trăiești făcând mereu astfel de calcule? Nu. Viața evoluează pur și simplu. Relațiile evoluează.”, a declarat actorul.

Brad Pitt a fost căsătorit anterior cu Jennifer Aniston și Angelina Jolie. Ines de Ramon a fost căsătorită cu actorul Paul Wesley, cunoscut din serialul „The Vampire Diaries”.

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