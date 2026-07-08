„Amendă record de 1.000.000 de lei (200.000 €) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociaţia «Dumbrava Dumnezeu poartă de grijă». Această amendă vine după ce lui Viorel Paşca, familiei şi colaboratorilor li s-au luat toţi banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile şi imobile și li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal”, a transmis Răzvan Doseanu.

El nu a precizat și motivul pentru care ITM Bihor a dat amenda.

Amendă record de 1.000.000 de lei primită de Asociaţia fondată de Viorel Pașca, șeful azilelor ilegale din Bihor
Răzvan Doseanu este avocat din 2001, consilier al Baroului Bihor și are doctorat în Drept la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din Bucuresti (2012-2015). Foto: Facebook

Avocatul familiei Pașca a publicat și un document oficial care arată că Asociația Dumbrava a fost notificată cu privire sancțiunea aplicată de ITM, dar și procesul-verbal de sancționare întocmit în urma verificărilor. Este vorba despre controlul efectuat de ITM Bihor pe 30 iunie, aceeași zi în care procurorii DIICOT au făcut percheziții la Dumbrava.

Inspectorul șef adjunct al ITM Bihor, Eugen Cîrmaciu, care conduce instituția pentru că inspectorul șef Marius Rotar se află în concediu, nu a explicat motivul amenzii. „Vă rog să vă adresați în scris și noi, în baza legislației, o să vă oferim răspunsul în timpul în care legea permite, pe care îl avem la dispoziție în baza legii. Legea permite să vă răspundem într-un număr de zile”, a spus Cîrmaciu, conform e-bihoreanul.ro.

Viorel Pașca a fost inițial reținut alături de soție și copii, apoi a fost pus sub control judiciar în dosarul azilelor ilegale din Bihor, după ce 401 morți au fost îngropați pe câmp

Reamintim că procurorii DIICOT au făcut marți, 30 iunie, zeci de percheziții în județul Bihor pentru grup infracțional organizat și trafic de persoane și au reușit să destructureze o rețea de azile condusă de bihoreanul Viorel Pașca.

Anchetatorii consideră că au probe că azilele din Bihor au exploatat vulnerabilitatea a sute de persoane găzduite fără autorizație. În comunicatul oficial, DIICOT a transmis: „Începând din 2020 și până în acest an, un bărbat de 55 de ani a format împreună cu alte persoane o rețea de criminalitate organizată pe criterii familiale, având ca scop obținerea de foloase materiale din exploatarea unor persoane vulnerabile”. Este vorba despre Viorel Pașca.

Mai exact, sub pretextul oferirii de servicii sociale, medicale și de îngrijire, disimulate printr-o asociație umanitară, gruparea „a indus în eroare” donatori și aparținători, obținând bani din donații, sponsorizări și diverse beneficii sociale ale victimelor, inclusiv pensii, indemnizații de handicap și ajutoare de înmormântare, spun anchetatorii. Asociaţia umanitară se numeşte „Dumbrava DPG Dumnezeu Poartă de Grijă“, al cărei lider este Viorel Paşca, au precizat sursele Libertatea.

La perchezițiile din azile au fost găsite sute de oameni aflați în îngrijirea asociațiilor coordonate de Pașca. „Pe parcursul întregii perioade, victimele au fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu au beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-a fost administrat, fie le-a fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, mai scrie în comunicatul DIICOT.

Mai mult, pe un câmp aflat lângă cimitirul greco-catolic, au fost îngropați 401 oameni care au murit în aceste azile, de-a lungul anilor, potrivit DIICOT.

Amendă record de 1.000.000 de lei primită de Asociaţia fondată de Viorel Pașca, șeful azilelor ilegale din Bihor
Foto: DIICOT / Poliția Română

Foarte important, Viorel Pașca nu avea nici acreditare și nici servicii sociale licențiate pentru acele centre, a precizat Ministerul Muncii, iar prejudiciul total estimat depășește 13 milioane de lei, adică aproximativ 2,5 milioane de euro.

În acest context, pe 1 iulie, Viorel Pașca a fost reținut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, alături de soție și de copii.

Pe 2 iulie, Libertatea a publicat stenograme și informații din ancheta DIICOT, bazată pe investigatori sub acoperire, care a dus la reținerea lui Viorel Pașca. Totodată, DIICOT a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile. Numai că, tot pe 2 iulie, dar seara, Tribunalul București a decis să îl plaseze sub control judiciar. Instanța și-a motivat decizia prin faptul că „persoanele beneficiau de spații de cazare dotate, hrană, îmbrăcăminte, acces la medicație și servicii medicale”.

DIICOT a făcut contestație, care se va judeca la Curtea de Apel București.

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