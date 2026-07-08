Transplantul unui ochi uman întreg este o sarcină chirurgicală extrem de complicată, iar globii oculari încep să degenereze și să moară imediat după ce părăsesc corpul . Deși procedura a fost încercată în urmă cu câțiva ani – în mai 2023, o echipă de la NYU Langone Health din New York a efectuat un transplant parțial de față și un transplant complet de ochi la un bărbat care supraviețuise unui șoc electric de înaltă tensiune – pacientul, deși s-a recuperat bine, nu și-a recăpătat vederea la ochiul transplantat.

Cu toate acestea, savanta italiană Maria Pia Cosma și echipa sa de cercetare de la Centrul pentru Reglementare Genomică (Institutul de Știință și Tehnologie) din Barcelona, Spania, au petrecut ani de zile dezvoltând un instrument care ar putea rezolva această problemă .

Așa funcționează cutia de resuscitare oculară

Dispozitivul portabil, numit de cercetători ECaBox, folosește o tehnică numită perfuzie . Aceasta înseamnă că organul îndepărtat chirurgical este hrănit cu un fluid special bogat în oxigen și nutrienți prin artera care în mod normal alimentează ochiul cu sânge.

Globul ocular se sprijină pe un „pat” special în cutie în timp ce excesul de lichid este drenat. Mașina este sigilată ermetic pentru a menține o temperatură și o presiune precise. Pe lateralul dispozitivului există o fereastră transparentă, astfel încât cercetătorii pot examina și fotografia continuu organul din interior.

Datorită metodei, ochii tratați nu se degradează rapid și, de fapt, își păstrează capacitatea de a transmite semnale electrice, ceea ce înseamnă că rămân funcționali din punct de vedere tehnic.

„Este incredibil de interesant. Ar putea fi o nouă etapă importantă în conservarea retinei”, a declarat pentru www.technologyreview.com Shannon Tessier, cercetătoare la Spitalul General din Massachusetts, care nu a fost implicată în cercetare, dar care studiază și perfuzia organelor.

Teste reușite: vederea a revenit

Echipa a experimentat mai întâi cu ochi pe porc, care sunt anatomic foarte asemănători cu ochii umani. Ochii ținuți la temperatura camerei sau chiar răciți la 4°C s-au prăbușit complet, iar celulele lor au murit în 24 de ore. În schimb, ochii depozitați în ECaBox au rămas semnificativ mai viabili după 24 de ore .

Cea mai mare senzație a fost că ochii supuși tratamentului de perfuzie au reacționat la lumină . Deși ochii de porc și-au pierdut imediat această funcție după îndepărtare, după ce au fost plasați în aparat timp de aproximativ 15 minute, această capacitate a revenit, iar unii ochi și-au menținut răspunsul la lumină timp de mai mult de 10 ore.

După porci, cercetătorii au testat aparatul și pe 12 ochi umani de la 6 persoane decedate. În timpul experimentului, câte un ochi din fiecare pereche a fost plasat în cutie, în timp ce celălalt nu. Rezultatele au vorbit de la sine: starea ochilor tratați a fost mult mai bună, iar retinele lor au rămas perfect intacte.

Care este următorul pas?

Deși studiul este încă în așteptarea unei evaluări inter pares (condusă de cercetători care cunosc domeniul), planurile de viitor sunt uriașe. Savanții speră că dispozitivul ar putea înlocui experimentele oculare pe animale vii. Scopul final, însă, este acela de a revoluționa transplantul uman .

Echipa proiectează deja o nouă versiune portabilă a ECaBox pentru utilizare directă în sălile de operație. Aceasta ar permite stabilizarea imediată a ochilor prelevați de la donatori cu inimi funcționale, reducând la minimum deteriorarea țesuturilor și deschizând calea pentru transplanturi de ochi întregi care să restabilească vederea.

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