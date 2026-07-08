Întregul echipaj și pasagerii erau deja pregătiți pentru decolare, iar bagajele erau încărcate în cală. Însă, ușa aeronavei a rămas deschisă minute în șir, permițând țânțarilor să invadeze cabina. Potrivit imaginilor surprinse de italianca Alice Piscitelli, insectele erau „peste tot în avion”. „În timpul îmbarcării, am observat deja câți țânțari pluteau în jurul avionului”, a explicat aceasta într-un videoclip postat pe TikTok. „Nu mai văzusem niciodată atât de mulți la un loc.”

Însoțitorii de zbor au încercat să rezolve situația folosind palete de muște, dar fără succes. După 30 de minute de încercări, compania a decis să înlocuiască aeronava. Situația a devenit și mai gravă după ce o pasageră a declarat că este alergică la mușcăturile de țânțari, ceea ce a crescut riscul pentru siguranța pasagerilor.

„Unii pasageri voiau pur și simplu să plece în acele circumstanțe”, a povestit Piscitelli. „Alții, inclusiv eu, nu au mai vrut să zboare. Am crezut că mă vor mânca de viu.”

Astfel, toți pasagerii au fost transferați într-un alt avion, provocând o întârziere totală de trei ore. Potrivit RAI, un alt zbor Ryanair, de această dată către Napoli, a avut parte de o problemă similară, dar cu o întârziere mai scurtă, de două ore.

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