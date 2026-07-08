Nicușor Dan se va întâlni luni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare: „Nu cred că se degajă o soluție”

Nicușor Dan anunță că luni se va întâlni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare

Întâlnirea anunțată pentru începutul săptămânii viitoare va reuni liderii partidelor politice care au format fosta coaliție de guvernare. Principala temă de discuție va fi identificarea unei majorități parlamentare clare, după cum a mai anunțat șeful statului.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea să nu-mi spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a subliniat Nicușor Dan.

România, între instabilitate politică și direcția prooccidentală

Pe fondul instabilității politice din România, subiectul a fost abordat și în cadrul recentului summit NATO. Nicușor Dan a precizat că interlocutorii săi externi nu și-au exprimat îngrijorarea, ci mai degrabă curiozitatea privind situația politică internă.

„Ceea ce am transmis – și cumva interlocutorii pe care i-am avut mi-au spus, suntem siguri de asta, nu avem niciun dubiu – este că România își continuă direcția prooccidentală și își respectă angajamentele. Deci nu am fost întrebat de asta, pentru că oamenii știau deja răspunsul”, a spus președintele.

Acesta a subliniat că diviziunile politice nu sunt o anomalie în peisajul european.

„Nu suntem un caz singular în Europa; spectrul politic în țările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, le-a luat două luni să facă o coaliție și suntem în trend, ca să spun așa”, a explicat Nicușor Dan.

Nicușor Dan spune că refuză categoric voturile AUR pentru viitorul Guvern

În ceea ce privește numirea unui nou premier, președintele a subliniat că nu va propune un candidat lipsit de șanse reale de a obține sprijinul Parlamentului.

„Nu voi propune un premier de care să știm că nu are nicio șansă să strângă majoritatea și, în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, nu au șanse să strângă această majoritate. Nu o să le propun, ca să fac un exercițiu de imagine”, a declarat Nicușor Dan.

De asemenea, el a reiterat poziția sa fermă împotriva formării unei majorități care să includă voturi din partea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Întrebat dacă ar fi de acord cu o majoritate care ar include voturi de la AUR, chiar și în număr mic, președintele a răspuns categoric: „Răspunsul este nu”.

Președintele spune că formarea unei majorități este „în mâinile partidelor”

Nicușor Dan a punctat că formarea unei majorități parlamentare nu este responsabilitatea președintelui, ci a partidelor politice.

„Majoritatea parlamentară nu e la președinte. Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să-i întrebați, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile, că le numărați, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declarații politice, de majoritate. Și sunt sigur că o să popularizați răspunsul lor”, a afirmat acesta.

De asemenea, președintele a reamintit că propunerile anterioare de premieri, Eugen Tomac și Adrian Veștea, au fost făcute pe baza unei „așteptări rezonabile” că ar putea fi susținute de o majoritate, fără a fi nevoie de voturi din partea AUR.

În acest moment însă, Nicușor Dan a subliniat că nu mai există o astfel de așteptare rezonabilă pentru un candidat anume, motiv pentru care nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un consens.

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