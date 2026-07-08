Vor fi defrișați 103 arbori: uscați sau care prezintă „defecte structurale”

Specialiștii din cadrul Primăriei Municipiului București (PMB) au finalizat inventarierea arborilor de pe malul Parcului Herăstrău.

„1.600 sunt în zona lucrărilor de punere în siguranță. Dintre aceștia,103 vor fi defrișați, fix cei care sunt aplecați pe marginea malului, sunt crescuți în grinda de protecție a lacului, sunt uscați ori prezintă defecte structurale. Alți 91 vor fi toaletați”, a transmis miercuri, 8 iulie, PMB într-un comunicat.

Lucrările vor începe în zilele următoare. Ciprian Ciucu a menționat că avizele propuse în această etapă vizează exclusiv arborii evaluați de specialiștii Direcției de Mediu și „sunt strict corelate cu lucrările necesare pentru punerea în siguranță a malurilor din Parcul Herăstrău”.

„În cadrul evaluărilor au fost identificați, măsurați și documentați fotografic arborii crescuți în grinda de protecție a lacului, a căror prezență împiedică desfășurarea lucrărilor de consolidare. O parte dintre aceștia sunt arbori uscați (morți, total sau parțial), iar alții sunt încă viabili, însă prezintă defecte structurale importante care justifică intervenția”, a explicat edilul.

Arborii aprobați pentru eliminare vor fi marcați cu o culoare distinctă

În teren, arborii incluși în aviz fac parte din categoria exemplarelor marcate cu semnul „X”.

„Întrucât există și alți arbori marcați similar, care nu fac obiectul acestui aviz, este necesar ca echipele de specialitate să identifice și să remarcheze cu o culoare distinctă exclusiv arborii aprobați pentru eliminare. Această măsură va elimina orice risc de confuzie în timpul execuției și va garanta că intervențiile se realizează doar asupra exemplarelor autorizate”, a mai adăugat primarul.

Documentația include și avize pentru lucrări de reducere a coroanei unor arbori, acolo unde vegetația interferează cu traseul drumului tehnologic amenajat temporar în cuva lacului.

„Recomandarea specialiștilor este ca aceste intervenții să fie programate, pe cât posibil, în afara perioadelor de caniculă și să fie însoțite de un plan de monitorizare și măsuri compensatorii, astfel încât impactul asupra arborilor să fie redus la minimum”, spune Ciucu.

Lucrările la Lacul Herăstrău din Capitală au început pe 2 iunie, conform unui anunț al Primăriei București, procesul incluzând golirea lacului pentru consolidarea malurilor, o măsură necesară din cauza riscului de prăbușire.

Ciprian Ciucu a explicat, recent, că acest proiect presupune curățarea cuvei lacului, eliminarea depunerilor și consolidarea malurilor. „Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a declarat edilul.

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