Un număr de 60 din totalul celor 409 beneficiari au fost cazați în nouă centre de protecție pentru persoane vârstnice. Alba deține o rețea extinsă de astfel de centre ca urmare a colaborării de peste 20 de ani dintre DGASPC Alba și Asociația „Filantropia Ortodoxă”.

Unde au fost relocați beneficiarii

În urma acțiunii DIICOT, toți cei 409 de vârstnici au ajuns în peste 20 de județe. Costurile îngrijirii acestora urmează să fie acoperite de stat, cu sume cuprinse între 7.000 și 9.000 de lei lunar pentru fiecare pacient, în funcție de starea de sănătate.

Cele 60 de persoane care au ajuns în județul Alba au fost repartizate astfel:

* 20 la Centrul „Sf. Veronica” Dumbrava, administrat de Mănăstirea Dumbrava, comuna Unirea,

* 14 la Centrul pentru persoane vârstnice Alba Iulia, administrat de Primăria Municipiului Alba Iulia,

*10 la Centrul „Filantropia” Filiala Unirea, administrat de Asociația „Filantropia Ortodoxă”,

* 7 la Centrul pentru persoane vârstnice al Primăriei Municipiului Sebeș,

* 4 la Centrul din Gârbova al Asociației „Maria Mirabela”,

* 2 la Centrul din Brașov, deținut tot de Asociația „Maria Mirabela”,

* câte o persoană la centrele „Steaua Speranței” din Alba Iulia, „Filantropia Ortodoxă” din Ocna Mureș și Asociația „Maria Eliseea” din Baia de Arieș.

La Centrul pentru persoane vârstnice Alba Iulia au fost relocați 14 vârstnici

Aduși fără documente și fără dosar medical

Părintele arhimandrit Vasile Crișan, starețul Mănăstirii Dumbrava, a declarat, pentru Libertatea, că cei 20 de vârstnici aduși la centrul pe care îl administrează au nevoi imediate importante, ceea ce face ca îngrijirea acestora să fie dificilă.

Părintele arhimandrit Vasile Crișan, starețul Mănăstirii Dumbrava. Foto: Arhivă personală

„I-am evaluat pe toți, am adus medici care ne-au ajutat. Domnul manager de la Spitalul din Aiud a trimis șase medici de specialități diferite, iar fiecare pacient a fost evaluat de aceștia. Oamenii nu au de ce să se plângă. Din păcate, ca niște oameni sărmani, au fost purtați dintr-un loc în altul – unii au fost duși la Vâlcea, cei de la Vâlcea i-au trimis apoi la Dumbrava, pe alții i-au adus de pe la Gherla. I-au tot mutat și i-au purtat”, a spus starețul.

Potrivit acestuia, starea unor vârstnici este complicată, fiind vorba despre persoane paralizate, cu diverse afecțiuni, unele având amputații. „Oamenii sunt mulțumiți, ne-au mulțumit pentru că suntem alături de ei. Niciunul nu a zis nimic rău despre cum au fost tratați la Bihor. Ne-am înțeles foarte bine și cu autoritățile. Nu știm încă exact cum se va derula totul în continuare, dar facem ce ne stă în putință, cu ascultare și cu credință în Dumnezeu”, a completat părintele arhimandrit.

La centrul care funcționează pe lângă Mănăstirea Dumbrava erau îngrijiți până acum 80 de vârstnici. Cu cei aduși din Bihor, numărul pacienților a ajuns la 100. „Avem mare nevoie de voluntari, pentru că au venit 20 de persoane și 18 au nevoie de îngrijire personală, de hrană, unora trebuie să le dai de mâncare direct în gură. În privința actelor, nu aveau niciun document când au ajuns la noi. Acum le întocmim actele și dosarul medical pentru fiecare”, a mai afirmat părintele Vasile Crișan.

Pe lângă vârstnici, în așezămintele sociale administrate de asociația „Sfânta Veronica” sunt ocrotite cupluri mamă-copil și sunt crescuți și educați 120 de copii orfani.

La Mănăstirea Dumbrava au fost relocați 20 dintre vârstnicii din fostele centre ale asociației din Bihor administrate de Viorel Pașca

Vârsta medie a beneficiarilor este de aproximativ 50 de ani

Reprezentanții DGASPC Alba au precizat că printre cele 60 de persoane preluate din Bihor se numără cazuri cu handicap fizic (inclusiv amputări), afecțiuni psihice și persoane nevăzătoare.

Trei dintre ele nu au putut fi identificate oficial, întrucât nu se cunosc numele lor și nu dețin niciun document. Lipsa dosarelor medicale îngreunează stabilirea unui tratament adecvat pentru fiecare pacient.

În următoarele 60 de zile, angajații instituției vor avea o activitate intensă în sensul întocmirii dosarelor medicale, stabilirii gradului de handicap acolo unde este necesar, obținerea actelor de identitate pentru cei care nu le au, precum și schimbarea domiciliului pe raza județului Alba, la adresa noului centru.

Vârsta medie a beneficiarilor este de aproximativ 50 de ani, care, potrivit legislației, este prea mică pentru a fi admiși într-un centru pentru vârstnici, unde limita minimă este 65 de ani.

De asemenea, în multe cazuri afecțiunile psihice nu sunt suficient de grave pentru internare într-un spital de psihiatrie, iar singura opțiune pentru aceste persoane ar fi fost traiul pe străzi.

Haos și în redistribuirea vârstnicilor în centrele din Sibiu

Un alt județ unde a ajuns un număr important de persoane este Sibiu. Reprezentanții DGASPC Sibiu au transmis că, dintre cele 21 de persoane aduse din azilele de la Bihor, 14 sunt încadrate în grad de handicap grav, majoritatea cu asistent personal, iar şapte nu au certificate de handicap, jumătate dintre cei relocaţi având peste 65 de ani.

O persoană a necesitat identificare, neavând acte de identitate, iar opt sunt neasigurate medical. De asemenea, în prezent, cinci beneficiari sunt internați pentru evaluări medicale, stabilirea diagnosticului şi instituirea tratamentului.

Potrivit sursei citate, preluarea beneficiarilor a ridicat „provocări semnificative” generate de „lipsa documentelor medicale şi sociale”, majoritar, aceştia fiind preluaţi „doar cu o carte provizorie de identitate şi/sau cu un card bancar” şi fără istoric medical şi social.

În acest context, DGASPC solicită autorităţilor să emită proceduri specifice gestionării unor situaţii de urgenţă de o asemenea amploare, întrucât cele actuale nu le acoperă.

Beneficiarii găzduiţi în serviciile sociale administrate de furnizori privaţi din judeţul Sibiu nu au fost repartizaţi prin intermediul DGASPC Sibiu, relocarea acestora fiind făcută de către autorităţile competente, în cadrul măsurilor dispuse pentru gestionarea situaţiei de urgenţă. Astfel, la căminele de persoane vârstnice au fost relocate 12 persoane cu handicap, iar nouă nu deţin certificate, toţi au fost evaluaţi medical şi înscrişi pe lista unui medic de familie. Dintre aceştia 11 au vârsta sub 65 ani.

Reprezentanţii instituției mai susțin că prioritatea o reprezintă în continuare evaluarea medicală şi reconstituirea istoricului medical, „acolo unde acesta există”, stabilirea conduitei terapeutice şi a tratamentelor pentru cei care nu au fost asiguraţi medical.

„Procesul de preluare a beneficiarilor a ridicat provocări semnificative, generate de lipsa documentelor medicale şi sociale. În majoritatea cazurilor, beneficiarii au fost preluaţi doar cu o carte provizorie de identitate şi/sau cu un card bancar, după caz, fără documentaţia necesară privind istoricul medical şi social. DGASPC Sibiu a solicitat ANPDPD (Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi – n.red.) emiterea unor proceduri de lucru specifice gestionării unor situaţii de urgenţă, întrucât cadrul normativ actual reglementează, în principal, procedurile aplicabile în situaţii obişnuite, fără a acoperi situaţiile necesare gestionării unei situaţii de urgenţă de asemenea amploare”, se mai susține în comunicatul de presă transmis marți, 7 iulie 2026. În plus, se fac demersuri pentru identificarea şi contactarea rudelor sau aparţinătorilor şi parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.

Bărbat de 55 de ani, decedat după relocare

În județul Mureș au fost relocate 14 persoane care era îngrijite la centrele din Bihor. Una dintre acestea, în vârstă de 55 de ani, a decedat imediat ce a ajuns în noua destinație.

DGASPC Mureș a transmis, marți, că Institutul de Medicină Legală a stabilit că bărbatul a decedat pe fondul unei insuficiențe cardio-respiratorii acute. Decesul bărbatului a fost comunicat în seara de luni, 6 iulie, de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pîslaru.

„În mod absolut regretabil, în decursul acestei seri am fost informat că o persoană relocată în județul Mureș a decedat. Este vorba de domnul Gheorghe Gogea (55 de ani), care avea domiciliul în Oradea. Persoana era stabilă după relocare, avea discernământ și nu a fost identificată ca având dizabilități sau probleme medicale urgente. În urma evaluării preliminare a declarat că nu are rude sau persoane apropiate. Nu există pentru mine amărăciune mai mare pentru decât să scriu aceste rânduri și să comunic această veste tristă pentru fiecare dintre noi”, a scris luni seara ministrul, într-o postare pe Facebook.

Pîslaru preciza că monitorizarea fiecărei persoane relocate se realizează în regim permanent, prin AJPIS-uri și cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale acreditate pentru monitorizare independentă. Reprezentantul DGASPC Mureș a precizat că persoanele repartizate în județ au diferite afecțiuni, dar că încă nu există o imagine clară asupra istoricului lor medical.

15 persoane se află în continuare în unități medicale

Tot marți, ministrul Dragoș Pîslaru a prezentat și o situație privind toate persoanele relocate:

*394 de persoane se află în prezent în centre de asistență socială din 20 de județe;

*15 persoane se află în continuare în unități medicale, transferate din unitățile de primiri urgențe. Acestea vor rămâne sub supraveghere medicală atât timp cât este necesar, iar după externare vor fi relocate în servicii sociale adecvate, în funcție de evaluarea medicală și socială;

*149 de persoane sunt încadrate în grad de handicap;

*212 persoane vârstnice cu vârste care ajung la 93 de ani;

*11 persoane nu dețin documente de identitate (fără CNP), iar autoritățile competente lucrează pentru clarificarea și refacerea documentelor.

Distribuția pe județ a persoanelor relocate:

*Alba: 60 de persoane

*Satu Mare: 56 de persoane

*Sibiu: 42 de persoane

*Arad: 38 de persoane

*Cluj: 36 de persoane

*Botoșani: 31 de persoane

*Vâlcea: 29 de persoane

*Mehedinți: 17 persoane

*Bistrița-Năsăud: 15 persoane

*Mureș: 14 persoane

*Bihor: 10 persoane

*Neamț: 10 persoane

*Hunedoara: 9 persoane

*Vrancea: 7 persoane

*Giurgiu: 5 persoane

*Olt: 5 persoane

*Timiș: 4 persoane

*Brașov: 3 persoane

*Gorj: două persoane

*Caraș-Severin: o persoană

*15 persoane au fost transferate în unități medicale.

Total: 409 persoane.

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