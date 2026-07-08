Rezultatele examenului de Bacalaureat din acest an au adus vești bune și în familiile unor persoane cunoscute din România. Unii dintre copiii vedetelor au promovat cu medii mari fără să apeleze la meditații, în timp ce alții au obținut punctaje maxime la examene internaționale. Părinții nu au întârziat să le transmită mesaje publice de felicitare și să vorbească despre planurile lor.

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Luca, fiul lui Dan Helciug, a obținut media 8,68 fără meditații

Printre tinerii care au încheiat cu succes examenul maturității se numără și Luca, fiul cântărețului Dan Helciug. Mama sa, Elena, a anunțat că adolescentul a obținut media finală 8,68, după ce s-a pregătit pe cont propriu, fără cursuri private.

Cu o medie generală de 9,55 pe parcursul liceului, Luca intenționează să își continue studiile la Academia de Studii Economice, cel mai probabil la specializarea Relații Internaționale. Pe lângă școală, acesta este pasionat de muzică și design vestimentar.

„Am scăpat și de stresul ăsta, Luca a obținut la Bacalaureat media 8,68, intră unde vrea el la facultate, e liniștit, în această privință. Se bucură foarte tare că a luat Bacalaureatul fără meditații, doar pe studiile lui, individuale.

În plus, are o medie generală de liceu bună, de 9,55. Își va depune dosarul la A.S.E, cel mai probabil la Relații internaționale. Facultatea e aproape de casă, ajunge repede. El este foarte talentat însă și la muzică, la design vestimentar, acestea sunt marile lui pasiuni”, a mărturisit Elena Helciug pentru click.ro.

Fiul lui Tavi Colen, printre cei mai buni din clasă

Vești bune au venit și în familia lui Tavi Colen. Mario, fiul artistului, a promovat examenul de Bacalaureat din această vară.

Interpretul nu a făcut publică media obținută de fiul său, însă a precizat că rezultatul îl plasează printre cei mai buni elevi din clasă. Totodată, acesta i-a transmis un mesaj de încurajare pentru noua etapă care urmează.

„Felicitări tuturor copiilor care au reușit la examenul de Bacalaureat! De acum, începe o altă etapă a vieții voastre. Îndemnul meu: la muncă, să reușiți să vă urmați visurile!

Fiul meu de-abia acum a înțeles că o să-i fie dor de școală și că până acum doar s-a alintat cu viața. De acum începe lupta adevărată spre reușită! O să fiu lângă el, oricând, ca să-i fac calea mai ușoară, atât cât pot! A obținut fooarrteee bineee, pe podium chiar!”, a precizat artistul.

Nepoata lui Mircea Badea a obținut punctaj maxim la Bacalaureatul italian

Un rezultat remarcabil a fost obținut și de Ana, fiica surorii lui Mircea Badea. Tânăra a susținut examenul de Bacalaureat italian – Esame di Maturità – în cadrul Liceului Italian Aldo Moro din București și a obținut punctajul maxim.

Performanța a fost făcută publică de bunica sa, Mariana Badea, fost cadru didactic, care a explicat că Ana a acumulat 100 de puncte din 100 posibile, după ce a susținut toate probele examenului.

„Un bacalaureat ca un examen de nota 10,00! Ana (Rontzi) a susținut în România examenul de bacalaureat italian – Esame di Maturità – care s-a desfășurat în aceleași zile și la aceleași ore ca în Italia. Ana a urmat secția de limbi străine – italiană, engleză, franceză și spaniolă (în Italia făcuse – 3 ani și jumătate – japoneză, dar aici, în România, la Liceul italian Aldo Moro, au doar spaniolă, așa că a trebuit să învețe încă o limbă străină).

Ana a obținut punctaj maxim la fiecare probă, a avut, așadar, 100 de puncte, ceea ce, pentru sistemul de învățământ italian, este aproape o premieră!”, a scris Mariana Badea pe pagina sa de Facebook.

Anca Serea, mândră de fiica ei

Printre tinerii care au obținut rezultate bune la examenul de Bacalaureat se numără și Sara, fiica Ancăi Serea. După afișarea rezultatelor, aceasta se pregătește pentru admiterea la facultate. Anca Serea a marcat momentul printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care și-a felicitat fiica: „Au venit notele la bacalaureat! Dream Big my girl, te iubesc și-ți mulțumesc pentru rezultatele frumoase!”.

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