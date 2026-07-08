Incendiile, în mare parte de vegetație uscată, au afectat suprafețe extinse și au pus presiune atât pe ecosistemele fragile, cât și pe resursele echipelor de intervenție.

Agricultorii, lăsați de autorități să se descurce singuri

Fermierii din zonă nu beneficiază de sprijinul instituțiilor publice, deși agricultura reprezintă un domeniu- cheie pentru economia națională.

Direcția pentru Agricultură Județeană Tulcea, instituție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii, a comunicat, la solicitarea Libertatea, că nu există fonduri destinate agricultorilor cărora le-au fost arse culturile, în urma incendiilor repetate de vegetație produse în ultimii ani.

Incendiu de mare amploare în județul Tulcea

Același răspuns am primit și de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), instituția care gestionează subvențiile pentru fermieri. Reprezentanții instituției au comunicat că despăgubirile pentru pagubele provocate de incendiile de vegetație nu le intră în atribuții.

„Vă comunicăm că APIA Tulcea nu a acordat în anul 2025 subvenții cu titlu de despăgubire în urma incendiilor de vegetație din perioada respectivă, întrucât nu gestionează aceste ajutoare”, au transmis reprezentanții instituției.

Incendiu în Delta Dunării

De asemenea, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) susține că nu a primit nicio notificare oficială din partea companiilor care desfășoară activități economice în zonă cu privire la eventuale pagube provocate de incendiile de vegetație.

În aceste condiții, agricultorii afectați sunt nevoiți să suporte pierderile din surse proprii, în lipsa unor polițe de asigurare care să acopere astfel de riscuri.

ISU Tulcea: Incendiile sunt legate de activități umane necontrolate

Principalele cauze ale incendiilor de vegetație uscată rămân legate de activități umane necontrolate. Focul deschis, folosit pentru arderea resturilor vegetale, a miriștilor sau în contexte recreative, precum focurile de tabără, este frecvent scăpat de sub control, explică reprezentanții ISU Delta Tulcea.

Incendiu de vegetație în Delta Dunării

La acestea se adaugă fumatul în zone nepermise sau neprotejate corespunzător, unde o simplă țigară aruncată poate declanșa rapid un incendiu, mai ales în condiții de secetă și vânt.

Cele mai multe intervenții ale pompierilor au fost înregistrate în localitățile Sarichioi, Murighiol, Chilia Veche, Valea Nucarilor, Nufaru, Jurilovca, Bestepe și Crișan, zone în care suprafețele extinse de vegetație uscată și accesul dificil amplifică riscul și îngreunează intervențiile.

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