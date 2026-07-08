Mașinile noi ar putea limita automat viteza

Comisia Europeană analizează introducerea unei tehnologii care ar putea împiedica automat șoferii să depășească viteza maximă admisă. Dacă proiectul va fi adoptat, sistemul ar urma să fie instalat pe toate mașinile noi comercializate în Uniunea Europeană în următorii ani.

Potrivit 7sur7.be, care citează informații publicate de presa britanică, propunerea se află încă într-o etapă exploratorie, iar oficialii europeni discută cu producătorii auto și cu organizațiile pentru siguranță rutieră despre o posibilă modificare a actualelor reguli.

Dacă va fi implementată, măsura ar reprezenta cea mai importantă schimbare pentru industria auto europeană de la introducerea obligativității purtării centurii de siguranță, în urmă cu 43 de ani.

Cum ar funcționa sistemul

Tehnologia ar utiliza navigația prin satelit, hărți digitale actualizate, rețelele 5G și camere video capabile să recunoască indicatoarele rutiere. În momentul în care vehiculul intră pe un drum unde limita legală de viteză este mai mică, sistemul ar putea reduce automat puterea motorului, astfel încât vehiculul să nu mai poată depăși viteza permisă.

În situații de urgență, sistemul ar putea fi dezactivat temporar, permițând șoferului să accelereze peste limită pentru o perioadă scurtă.

Sistemul ISA este deja obligatoriu pe mașinile noi

Din iulie 2024, toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană sunt deja echipate cu sistemul Intelligent Speed Assistance (ISA). Acesta identifică limita legală de viteză și avertizează șoferul atunci când o depășește, prin semnale sonore, vibrații în volan sau mesaje afișate pe tabloul de bord.

În prezent însă, sistemul are doar rol informativ, iar conducătorul auto poate ignora avertismentele fără ca automobilul să intervină asupra vitezei.

Organizațiile pentru siguranță rutieră consideră că un sistem capabil să limiteze automat viteza ar putea reduce semnificativ numărul accidentelor grave. Potrivit acestora, viteza excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale pe drumurile europene.

Specialiștii atrag atenția că actualele sisteme de recunoaștere a limitelor de viteză nu sunt întotdeauna suficient de precise. Indicatoarele pot să nu fie detectate corect, hărțile digitale pot conține informații depășite, iar datele GPS nu oferă întotdeauna localizarea exactă.

Criticii proiectului avertizează că o reducere neașteptată a vitezei, bazată pe informații eronate, ar putea deveni chiar un factor de risc pentru producerea unor accidente, mai ales dacă șoferii din spate nu anticipează încetinirea. Publicația de specialitate L’Automobile Magazine precizează însă că, dacă tehnologia va fi implementată, limitarea vitezei ar urma să se facă progresiv, fără frânări bruște sau intervenții care să surprindă conducătorul auto.

O eventuală introducere este luată în calcul după 2030

Experții ridică și probleme legate de securitatea cibernetică și protecția vieții private. Sistemele capabile să controleze automat funcționarea unui vehicul trebuie să fie protejate împotriva defecțiunilor tehnice și a atacurilor informatice. De asemenea, introducerea unei astfel de tehnologii ar putea reduce semnificativ veniturile obținute de statele membre din amenzile aplicate pentru depășirea vitezei legale.

Comisia Europeană subliniază că nu a fost prezentată nicio propunere legislativă finală. În prezent, discuțiile cu industria auto și cu celelalte părți implicate urmăresc să stabilească dacă actualele norme privind siguranța rutieră trebuie modificate în viitor. Dacă Uniunea Europeană va decide introducerea obligativității unui astfel de sistem, măsura se va aplica exclusiv autoturismelor noi puse pe piață. Deocamdată nu există un calendar oficial pentru adoptarea unei asemenea reglementări, însă anul 2030 este cel mai frecvent menționat ca posibil termen de implementare.

Cât plătesc șoferii din România dacă depășesc viteza legală

Depășirea limitei de viteză în localitate rămâne una dintre cele mai frecvente abateri de pe drumurile din România. Pentru cele trei praguri de viteză, care îi fac pe șoferi să ajungă în fața agenților de poliție sau le aduc plicul cu procesul-verbal acasă, există amenzi, dar și sancțiuni complementare:

Dacă depășești cu 20 km/h (ex.: rulezi cu 70 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h): Intri în prima clasă de sancțiuni. Primești 2 sau 3 puncte de amendă (între 405 și 607,5 lei) și 2 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.

(ex.: rulezi cu 70 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h): Intri în prima clasă de sancțiuni. Primești 2 sau 3 puncte de amendă (între 405 și 607,5 lei) și 2 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul. Dacă depășești cu 30 km/h (ex.: rulezi cu 80 km/h): Intri în clasa a II-a de sancțiuni. Sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă (între 810 și 1.012,5 lei) și 3 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.

(ex.: rulezi cu 80 km/h): Intri în clasa a II-a de sancțiuni. Sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă (între 810 și 1.012,5 lei) și 3 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul. Dacă depășești cu fix 50 km/h (ex.: rulezi cu 100 km/h): Te afli la pragul critic dintre clasa a III-a și clasa a IV-a. Dacă aparatul radar înregistrează o viteză cuprinsă între 41 și 50 km/h peste limită, primești 9-20 puncte de amendă (între 1.822,5 și 4.050 de lei) și 6 puncte de penalizare.

Dacă depășești limita cu mai mult de 50 km/h (chiar și cu un singur kilometru în plus, adică 51 km/h peste limită/101 km/h în localitate), permisul de conducere se suspendă automat pentru o perioadă de 90 de zile, mai ales că polițiștii români folosesc acum sistemul e-SIGUR, care face aproape imposibilă contestarea în instanță a încălcărilor limitelor de viteză.

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