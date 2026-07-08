Mașinile noi ar putea limita automat viteza

Comisia Europeană analizează introducerea unei tehnologii care ar putea împiedica automat șoferii să depășească viteza maximă admisă. Dacă proiectul va fi adoptat, sistemul ar urma să fie instalat pe toate mașinile noi comercializate în Uniunea Europeană în următorii ani.

Potrivit 7sur7.be, care citează informații publicate de presa britanică, propunerea se află încă într-o etapă exploratorie, iar oficialii europeni discută cu producătorii auto și cu organizațiile pentru siguranță rutieră despre o posibilă modificare a actualelor reguli.

Dacă va fi implementată, măsura ar reprezenta cea mai importantă schimbare pentru industria auto europeană de la introducerea obligativității purtării centurii de siguranță, în urmă cu 43 de ani.

Cum ar funcționa sistemul

Tehnologia ar utiliza navigația prin satelit, hărți digitale actualizate, rețelele 5G și camere video capabile să recunoască indicatoarele rutiere. În momentul în care vehiculul intră pe un drum unde limita legală de viteză este mai mică, sistemul ar putea reduce automat puterea motorului, astfel încât vehiculul să nu mai poată depăși viteza permisă.

În situații de urgență, sistemul ar putea fi dezactivat temporar, permițând șoferului să accelereze peste limită pentru o perioadă scurtă.

Sistemul ISA este deja obligatoriu pe mașinile noi

Din iulie 2024, toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană sunt deja echipate cu sistemul Intelligent Speed Assistance (ISA). Acesta identifică limita legală de viteză și avertizează șoferul atunci când o depășește, prin semnale sonore, vibrații în volan sau mesaje afișate pe tabloul de bord.

În prezent însă, sistemul are doar rol informativ, iar conducătorul auto poate ignora avertismentele fără ca automobilul să intervină asupra vitezei.

Organizațiile pentru siguranță rutieră consideră că un sistem capabil să limiteze automat viteza ar putea reduce semnificativ numărul accidentelor grave. Potrivit acestora, viteza excesivă continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor mortale pe drumurile europene.

Specialiștii atrag atenția că actualele sisteme de recunoaștere a limitelor de viteză nu sunt întotdeauna suficient de precise. Indicatoarele pot să nu fie detectate corect, hărțile digitale pot conține informații depășite, iar datele GPS nu oferă întotdeauna localizarea exactă.

Criticii proiectului avertizează că o reducere neașteptată a vitezei, bazată pe informații eronate, ar putea deveni chiar un factor de risc pentru producerea unor accidente, mai ales dacă șoferii din spate nu anticipează încetinirea. Publicația de specialitate L’Automobile Magazine precizează însă că, dacă tehnologia va fi implementată, limitarea vitezei ar urma să se facă progresiv, fără frânări bruște sau intervenții care să surprindă conducătorul auto.

O eventuală introducere este luată în calcul după 2030

Experții ridică și probleme legate de securitatea cibernetică și protecția vieții private. Sistemele capabile să controleze automat funcționarea unui vehicul trebuie să fie protejate împotriva defecțiunilor tehnice și a atacurilor informatice. De asemenea, introducerea unei astfel de tehnologii ar putea reduce semnificativ veniturile obținute de statele membre din amenzile aplicate pentru depășirea vitezei legale.

Comisia Europeană subliniază că nu a fost prezentată nicio propunere legislativă finală. În prezent, discuțiile cu industria auto și cu celelalte părți implicate urmăresc să stabilească dacă actualele norme privind siguranța rutieră trebuie modificate în viitor. Dacă Uniunea Europeană va decide introducerea obligativității unui astfel de sistem, măsura se va aplica exclusiv autoturismelor noi puse pe piață. Deocamdată nu există un calendar oficial pentru adoptarea unei asemenea reglementări, însă anul 2030 este cel mai frecvent menționat ca posibil termen de implementare.

Cât plătesc șoferii din România dacă depășesc viteza legală

Depășirea limitei de viteză în localitate rămâne una dintre cele mai frecvente abateri de pe drumurile din România. Pentru cele trei praguri de viteză, care îi fac pe șoferi să ajungă în fața agenților de poliție sau le aduc plicul cu procesul-verbal acasă, există amenzi, dar și sancțiuni complementare:

  • Dacă depășești cu 20 km/h (ex.: rulezi cu 70 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h): Intri în prima clasă de sancțiuni. Primești 2 sau 3 puncte de amendă (între 405 și 607,5 lei) și 2 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.
  • Dacă depășești cu 30 km/h (ex.: rulezi cu 80 km/h): Intri în clasa a II-a de sancțiuni. Sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă (între 810 și 1.012,5 lei) și 3 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.
  • Dacă depășești cu fix 50 km/h (ex.: rulezi cu 100 km/h): Te afli la pragul critic dintre clasa a III-a și clasa a IV-a. Dacă aparatul radar înregistrează o viteză cuprinsă între 41 și 50 km/h peste limită, primești 9-20 puncte de amendă (între 1.822,5 și 4.050 de lei) și 6 puncte de penalizare.

Dacă depășești limita cu mai mult de 50 km/h (chiar și cu un singur kilometru în plus, adică 51 km/h peste limită/101 km/h în localitate), permisul de conducere se suspendă automat pentru o perioadă de 90 de zile, mai ales că polițiștii români folosesc acum sistemul e-SIGUR, care face aproape imposibilă contestarea în instanță a încălcărilor limitelor de viteză.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
Viva.ro
Ce anunț, dar ce anunț a venit de numai câteva minute! Avem BREAKING în politică, după ce Sorin Grindeanu a spus TRANȘANT! Da, e adevărat, azi, 7 iulie 2026, tocmai s-a schimbat ceva
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
GSP.RO
La 85 de ani, fostul șef al Federației se iubește cu o artistă de 32 de ani: „Sunt respectată, mă simt fericită”
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
GSP.RO
SCANDALUL ANULUI ÎN SUPERLIGA! Damjan Djokovic și juristul CFR Cluj, anchetați pentru pariuri
Parteneri
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Libertateapentrufemei.ro
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) se ceartă în dosarul Pfizer: „Trădare de țară” vs „Minte, tentativă penibilă de diversiune”
Politică 07:02
Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) se ceartă în dosarul Pfizer: „Trădare de țară” vs „Minte, tentativă penibilă de diversiune”
PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
Politică 07 iul.
PSD susține că are peste 200 de voturi în Parlament și că poate forma un guvern, dacă este îndeplinită o condiție esențială
Parteneri
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
Adevarul.ro
Cine este cel mai detestat bărbat? Melodia virală care a dat naștere unui fenomen: „Alex Stamate e tipul care m-a rănit!”
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
Fanatik.ro
ML Vitebsk – U Craiova, meci decisiv pentru cariera lui Ștefan Baiaram. Ce club mare din Europa vine să-l urmărească pentru un transfer
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Adela Popescu a publicat noi imagini de la Șușani. Vedeta și soțul ei s-au mutat pentru o perioadă la țară. „Nu ne mai mișcăm de aici”
Stiri Mondene 09:30
Adela Popescu a publicat noi imagini de la Șușani. Vedeta și soțul ei s-au mutat pentru o perioadă la țară. „Nu ne mai mișcăm de aici”
Imagini rare cu fetița lui Pepe și a lui Yasmine. Cum arată micuța Jessica. „Cine a crescut ca noi va înțelege”
Stiri Mondene 08:41
Imagini rare cu fetița lui Pepe și a lui Yasmine. Cum arată micuța Jessica. „Cine a crescut ca noi va înțelege”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Satul în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă, spre disperarea localnicilor
ObservatorNews.ro
Satul în care milionarii își cumpără case pe bandă rulantă, spre disperarea localnicilor
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Libertateapentrufemei.ro
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Parteneri
Arenă unică în România! Un bloc de locuințe este chiar în spatele Tribunei I, în curtea stadionului
GSP.ro
Arenă unică în România! Un bloc de locuințe este chiar în spatele Tribunei I, în curtea stadionului
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
GSP.ro
Gestul unui influencer într-un hotel din Lacul Como a șocat Italia: „Gata, ajunge, e nebunie”
Parteneri
Revenire SENZAȚIONALĂ a Argentinei la Cupă Mondială! S-a calificat în sferturi, după ce a eliminat Egiptul
Mediafax.ro
Revenire SENZAȚIONALĂ a Argentinei la Cupă Mondială! S-a calificat în sferturi, după ce a eliminat Egiptul
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Redactia.ro
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
El este pilotul care și-a pierdut viața după ce a căzut dintr-un avion, în timpul unui zbor de instruire. Cursanta a aterizat singură aeronava
KanalD.ro
El este pilotul care și-a pierdut viața după ce a căzut dintr-un avion, în timpul unui zbor de instruire. Cursanta a aterizat singură aeronava

Politic

Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele alese de partenera lui Nicușor Dan
Politică 09:24
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele alese de partenera lui Nicușor Dan
Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) se ceartă în dosarul Pfizer: „Trădare de țară” vs „Minte, tentativă penibilă de diversiune”
Politică 07:02
Vlad Voiculescu (USR) și Alexandru Rogobete (PSD) se ceartă în dosarul Pfizer: „Trădare de țară” vs „Minte, tentativă penibilă de diversiune”
Parteneri
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
ZiaruldeIasi.ro
Un cunoscut supermarket a încasat o amendă de 50.000 de lei din cauză că reducerea reală la un bax de bere era mai mică față cea afișată
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
Fanatik.ro
Soluția prin care România ar deveni o adevărată forță în fotbalul mondial. Pașii simpli care ar duce performanțe uriașe, planul lui Mitică Dragomir
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar