Ce înseamnă SPF și cum să alegi cea mai potrivită cremă de protecție solară pentru pielea ta?

Ce înseamnă SPF?

O cremă cu factor de protecție solară ar trebui să fie nelipsită din trusa de plajă. Foto: Profimedia.

SPF este prescurtarea în limba engleză de la Factor de Protecție Solară. Este un indice care măsoară capacitatea unui produs de a filtra radiațiile UVB, responsabile pentru arsurile solare și un factor de risc major pentru cancerul de piele.

Durata de activare a SPF-ului depinde de mai mulți factori, inclusiv de transpirație și de expunerea la apă. Este esențial să reaplici crema de protecție solară la fiecare două ore și după înot sau transpirație, deoarece acești factori îi pot reduce eficacitatea prin diminuarea acoperirii uniforme pe piele. În plus, frecarea cu hainele sau prosoapele poate îndepărta o parte din produs, așa că reaplicarea asigură o protecție continuă și eficientă.

Cum să alegi SPF-ul potrivit pentru pielea ta?

Indiferent de tipul tău de piele, dacă mergi la plajă, la piscină sau petreci mult timp la soare, se recomandă o cremă cu SPF 50+ pentru o protecție mai lungă împotriva radiațiilor UVB. Dar, după cum știi, ar trebui să cauți o cremă de protecție solară care să te protejeze de toate tipurile de radiații: radiațiile UVA (amintesc-ți simbolul UVA în interiorul unui cerc), radiațiile IR, care încălzesc pielea, și lumina albastră (care este lumina vizibilă). Unele creme conțin și activatori de vitamina D – esențiali atunci când petrecem mai multe ore pe zi în interior sau la birou.

Cum trebuie înțelese numerele de pe tuburile cu cremă de protecție solară

Un SPF 30 nu înseamnă o protecție dublă față de un SPF 15. Relația este logaritmică: SPF 15 blochează 93% din razele UVB, SPF 30 blochează 97%, iar SPF 50 blochează 98%.

Florina Tomoiu, medic primar dermatologie, explică pentru Libertatea: „Deși diferența poate părea minimă, pentru pielea sensibilă sau expunerea prelungită la soare, SPF 50+ este ideal, deoarece va exista un interval mai lung între aplicări. Cu toate acestea, SPF 30 este potrivit pentru utilizarea zilnică atunci când expunerea la soare este moderată și este mai puțin probabil să provoace arsuri solare”.

De ce indice SPF ai nevoie?

Alegerea SPF-ului depinde de fototipul tău (tonul natural al pielii), de durata expunerii la soare și de condițiile de mediu. Acest tabel te va ajuta:

SPF Protecţie Recomandări 15 Scăzută Utilizare zilnică în interior, piele foarte închisă la culoare 30 Medie Activitate zilnică în aer liber, piele medie 50 Ridicată Vară, plajă, munte, piele deschisă la culoare sau sensibilă 50+ Foarte ridicată Piele foarte sensibilă, copii, post-tratament

Ce nu-ți spune SPF-ul

SPF-ul măsoară doar protecția împotriva razelor UVB. Pentru o protecție completă, produsul trebuie să indice și protecția împotriva razelor UVA, identificată prin simbolul UVA încercuit. Fără acest simbol, pielea ta poate îmbătrâni prematur chiar dacă nu este arsă la soare.

Cum să aplici corect crema pentru ca SPF-ul să funcționeze cu adevărat

Aplică protecție solară cu 20 de minute înainte de expunerea la soare.

Doză suficientă: pentru corp, aproximativ 2 mg pe cm² de piele (aproximativ o linguriță pentru față).

Reaplici la fiecare două ore și întotdeauna după baie sau transpirație.

Nu uita de gât, urechi, buze și degetele de la picioare

Unele creme conțin și activatori de vitamina D – esențiali atunci când petrecem mai multe ore pe zi în interior sau la birou.

Diferențele dintre crema de protecție solară pentru față și cea pentru corp

Tot dr. Florina Tomoiu lămurește chestiunea: „Când suntem afară fața noastră este mai expusă la soare, așa că are nevoie de o protecție mai puternică și mai țintită. Produsele concepute pentru față pot oferi mai multe opțiuni, cum ar fi formule mai ușoare și non-comedogenice (comedoanele sunt așa numitele „puncte negre”). Acest lucru se datorează faptului că formulele ușoare se absorb mai ușor, prevenind senzația de greutate sau de untură, iar formulele non-comedogenice sunt concepute pentru a nu bloca porii, reducând riscul de acnee și alte probleme ale pielii”.

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