Nicușor Dan a fost întrebat de ce a venit cu miniștrii interimari la summitul NATO

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, în timpul conferinței de presă organizată după summitul NATO de la Ankara, că liderii europeni au abordat situația instabilității politice din România și au întrebat de ce a venit cu miniștrii interimari, însă au făcut-o „cu curiozitate, nu cu îngrijorare”.

Șeful statului a subliniat că partenerii occidentali sunt încrezători că România își va menține cursul pro-occidental.

„Nu suntem un caz singular în Europa. Spectrul politic din țările europene este tot mai divizat. În Danemarca, de exemplu, sunt 12 partide în Parlament, iar formarea unei coaliții durează și două luni. Suntem în trend, ca să spun așa”, a explicat Nicușor Dan.

Cine face parte din delegația României la summitul NATO de la Ankara

Din delegația României la summitul NATO au făcut parte miniștrii interimari Radu Miruță (Apărare) și Oana Țoiu (Externe), alături de Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru politică externă și securitate națională, Diana Iancu, consilieră prezidențială pentru comunicare, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului-Major al Apărării, Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, Sorin Cîrstea, secretarul CSAT, și Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO.



Administrația Prezidențială a anunțat că prioritățile României la acest summit includ solicitarea către NATO de a întări postura de descurajare și apărare pe Flancul Estic, precum și asigurarea unei prezențe militare corespunzătoare în regiune.



„Vorbim în primul rând despre securitate maritimă și securitate pe Flancul Estic, unde România la summitul de la Ankara va continua discuțiile avute pe parcursul ultimului an, după summitul de la Haga, privind necesitatea creșterii capabilităților prezente atât din perspectiva securității maritime, cât și pe Flancul Estic”, a declarat Oana Țoiu.

Nicușor Dan se întâlnește luni cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare

Președintele Nicușor Dan a anunțat că urmează să aibă o nouă întâlnire, luni, cu liderii fostei coaliții de guvernare pentru a discuta despre o posibilă soluție la criza politică actuală.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea să nu-mi spună doar mie, ci să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a declarat acesta.

Totuși, Nicușor Dan a recunoscut că, deși au existat discuții între partide, nu a fost identificată încă o soluție clară pentru deblocarea situației.

„Eu nu simt, în momentul acesta, că se degajează o soluție”, a adăugat șeful statului.

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