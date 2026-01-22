Ce sunt standardele naționale de evaluare

Standardele naționale de evaluare sunt un instrument de uniformizare a procesului educațional din România și urmează să fie implementate începând din toamna acestui an. Acestea vor fi aplicate în învățământul primar, gimnazial și liceal cu scopul de a elimina discrepanțele existente între notele acordate în diferite școli.

Standardele naționale de evaluare sunt elaborate pentru disciplinele din trunchiul comun și sunt structurate pe trei niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat. Ele descriu în detaliu ce trebuie să știe și să poată face un elev la fiecare etapă de învățare. Acestea nu sunt echivalente cu standardele de notare, dar se apropie ca funcționalitate. „Nu spunem că elevul primește nota 5, dar în secunda în care noi spunem că la nivel avansat elevul trebuie să facă anumite lucruri, ne dăm seama când apare nota 10 și când apare nota 9”, a explicat Bogdan Cristescu.

Bogdan Cristescu: „Notele nu reflectă unitar performanța elevilor”

În prezent, singurele evaluări comparabile la nivel național sunt cele externe, precum Evaluarea Națională sau Bacalaureatul, însă acestea nu reflectă complet progresul elevilor, mai ales că nu acoperă toate disciplinele.

Introducerea standardelor de evaluare are ca scop reducerea fluctuațiilor în notare și crearea unui sistem de evaluare mai echitabil. Exemplele de discrepanțe majore între notele de la clasă și cele de la evaluările externe au evidențiat nevoia stringentă a unui cadru unitar. „Un copil care are nota 3 la matematică la Evaluarea Națională poate avea media 10 la clasă, ceea ce ridică întrebări despre consistența evaluărilor”.

Una dintre principalele probleme ale sistemului educațional românesc, potrivit lui Cristescu, este lipsa unor criterii unitare pentru evaluarea elevilor. „O notă de 7 într-o școală nu înseamnă același lucru cu un 7 dintr-o altă școală”, a subliniat acesta.

Evaluările externe, precum cele de la clasa a VIII-a și Bacalaureat, oferă singurele repere comparabile, însă acestea nu includ toate disciplinele. „Este păcat, pentru că se transmite mesajul că o disciplină este mai importantă decât alta, ceea ce nu este adevărat în profilul de formare a absolventului”, a explicat Bogdan Cristescu.

Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. Foto: Facebook

Noile criterii de evaluare ar putea conta la admiterea la liceu

Standardele uniformizate ar putea duce la modificări în procesul de admitere la liceu. „În secunda în care evaluarea profesorilor la clasă va fi unitară, pe baza standardelor și validată prin evaluări externe, este absolut normal și necesar ca evaluarea pe parcursul unui întreg ciclu al copiilor să conteze la admitere, a mai spus Cristescu. „O astfel de abordare ar fi normală și necesară, odată ce evaluarea la clasă devine unitară și credibilă”, a concluzionat expertul.

Obiectivul Ministerului Educației este ca standardele să fie aplicate la nivel național după ce vor fi validate în urma pilotării. În septembrie 2026, aceste criterii vor fi extinse și la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a. „Colegii implicați în dezvoltarea acestor programe au trecut prin luni intense de muncă, iar validarea standardelor la nivel primar și gimnazial va fi urmată de evaluări externe cu teste psihometrice pentru a verifica eficiența acestora”.

Cum va funcționa pilotarea standardelor naționale de evaluare

Etapa de formare pentru profesori va avea loc în februarie, aceștia urmând să folosească noile standarde în activitatea de predare și evaluare din martie până în iunie. Sistemul de notare rămâne neschimbat, însă profesorii vor oferi feedback detaliat despre claritatea, utilitatea și aplicabilitatea noilor standarde, contribuind astfel la ajustarea acestora înainte de implementarea națională. „Profesorii vor putea să vadă cum funcționează efectiv aceste standarde și să ne transmită concluziile lor”, a adăugat Cristescu.

Procesul de elaborare a standardelor de evaluare a fost posibil datorită unei finanțări externe obținute prin proiectul european RECRED. Acesta a inclus mai multe etape: training oferit de experți internaționali, formarea unui grup de lideri pe discipline, selecția a 135 de experți din întreaga țară și dezvoltarea standardelor pentru fiecare disciplină din trunchiul comun, la nivel primar și gimnazial.

