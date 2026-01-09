Cum se acordă bursa de merit la clasa a V-a

Bursa de merit la clasa a V-a se acordă pentru 15% dintre elevii fiecărei clase care au obținut o medie de cel puțin 9,00 în primele două module ale anului școlar curent.

Pentru elevii din clasa a V-a, media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent.

În cazul învățământului simultan, calculul se face separat pentru fiecare clasă, conform metodologiei.

Un aspect important este că bursa de merit se acordă tuturor elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%, chiar dacă acest lucru depășește numărul inițial de beneficiari.

Profesorul dirigintele este responsabil de întocmirea listei cu elevii eligibili, nefiind necesară depunerea unei cereri din partea părinților sau elevilor. Lista trebuie predată secretariatului până pe 15 ianuarie. Elevii transferați în timpul anului școlar pot fi adăugați pe lista beneficiarilor, fără a elimina alți elevi, dacă îndeplinesc criteriile de medie.

În ce condiții se acordă bursele de merit

Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiul I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Condiția esențială este ca elevii să fi avut media 10 la purtare sau calificativul «foarte bine» la purtare în anul școlar anterior. De asemenea, elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierd dreptul la bursă pentru luna respectivă.

În cazul absențelor cauzate de motive medicale, acestea pot fi motivate prin documente justificative depuse în termen de 7 zile de la reluarea cursurilor. În astfel de cazuri, dreptul la bursă poate fi restabilit, iar plata se efectuează odată cu bursa pentru luna următoare.

Valoarea bursei de merit în 2025-2026

Cuantumul minim al bursei de merit este de 450 de lei pe lună, însă suma poate varia în funcție de numărul de zile de vacanță și lucrătoare din fiecare lună. Potrivit modelelor de calcul transmise de inspectoratele județene, elevii vor primi în februarie o bursă de merit pentru luna ianuarie cuprinsă între 320 și 348 de lei, în funcție de numărul total de zile lucrătoare și de vacanță.

Bursele se calculează în funcție de numărul de zile de vacanță și de numărul de zile de cursuri dintr-o lună, conform formulei (CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde:

– CmB reprezintă cuantumul minim al bursei;

– NZL reprezintă numărul de zile lucrătoare;

– NZV reprezintă numărul de zile de vacanță.

Bursele de merit se plătesc lunar, pe data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă această dată coincide cu o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară. Elevii de clasa a V-a nu primesc burse retroactive pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

Cuantumul burselor în anul şcolar 2025-2026

În anul școlar 2024-2025, elevii au beneficiat de 6 burse: bursa de excelență pentru olimpici, bursa de merit, bursa de reziliență, bursa socială, bursa pentru mamele minore și bursa tehnologică.

Anul acesta însă Legea Bolojan a tăiat jumătate din burse, ira cuantumul acestora este:

bursa de merit: 450 lei/lună;

bursa socială: 300 lei/lună;

bursa tehnologică: 300 lei/lună.

Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs.

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație.

