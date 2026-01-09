Cum se acordă bursa de merit la clasa a V-a

Bursa de merit la clasa a V-a se acordă pentru 15% dintre elevii fiecărei clase care au obținut o medie de cel puțin 9,00 în primele două module ale anului școlar curent. 

Pentru elevii din clasa a V-a, media care stă la baza acordării burselor de merit se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi la toate disciplinele, pe parcursul primelor două intervale de cursuri din anul şcolar curent.

În cazul învățământului simultan, calculul se face separat pentru fiecare clasă, conform metodologiei. 

Un aspect important este că bursa de merit se acordă tuturor elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%, chiar dacă acest lucru depășește numărul inițial de beneficiari.

Profesorul dirigintele este responsabil de întocmirea listei cu elevii eligibili, nefiind necesară depunerea unei cereri din partea părinților sau elevilor. Lista trebuie predată secretariatului până pe 15 ianuarie. Elevii transferați în timpul anului școlar pot fi adăugați pe lista beneficiarilor, fără a elimina alți elevi, dacă îndeplinesc criteriile de medie.

În ce condiții se acordă bursele de merit

Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiul I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Condiția esențială este ca elevii să fi avut media 10 la purtare sau calificativul «foarte bine» la purtare în anul școlar anterior. De asemenea, elevii care acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună pierd dreptul la bursă pentru luna respectivă.

În cazul absențelor cauzate de motive medicale, acestea pot fi motivate prin documente justificative depuse în termen de 7 zile de la reluarea cursurilor. În astfel de cazuri, dreptul la bursă poate fi restabilit, iar plata se efectuează odată cu bursa pentru luna următoare.

Valoarea bursei de merit în 2025-2026

Cuantumul minim al bursei de merit este de 450 de lei pe lună, însă suma poate varia în funcție de numărul de zile de vacanță și lucrătoare din fiecare lună. Potrivit modelelor de calcul transmise de inspectoratele județene, elevii vor primi în februarie o bursă de merit pentru luna ianuarie cuprinsă între 320 și 348 de lei, în funcție de numărul total de zile lucrătoare și de vacanță.

Bursele se calculează în funcție de numărul de zile de vacanță și de numărul de zile de cursuri dintr-o lună, conform formulei (CmB/NZL) x (NZL – NZV), unde:

– CmB reprezintă cuantumul minim al bursei;

– NZL reprezintă numărul de zile lucrătoare;

– NZV reprezintă numărul de zile de vacanță.

Bursele de merit se plătesc lunar, pe data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă această dată coincide cu o zi nelucrătoare, plata se efectuează în ziua lucrătoare anterioară. Elevii de clasa a V-a nu primesc burse retroactive pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.

Cuantumul burselor în anul şcolar 2025-2026 

În anul școlar 2024-2025, elevii au beneficiat de 6 burse: bursa de excelență pentru olimpici, bursa de merit, bursa de reziliență, bursa socială, bursa pentru mamele minore și bursa tehnologică.
Anul acesta însă Legea Bolojan a tăiat jumătate din burse, ira cuantumul acestora este:

  • bursa de merit: 450 lei/lună; 
  • bursa socială: 300 lei/lună; 
  • bursa tehnologică: 300 lei/lună. 

Mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs. 

Valoarea burselor poate fi suplimentată prin hotărâre a consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute de unitățile de învățământ și care pot fi utilizate cu această destinație.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Actualitate. Ce complicaţii grave pot apărea din cauza virusului gripal | De ce românii ascultă manele
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
Viva.ro
„Poate nu o să vă vină să credeți”. Lui Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua fată, însă ce s-a aflat...Mărturia zguduitoare
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Unica.ro
„Cum a putut să scrie dacă era bolnavă, internată?”. Mesajul trimis de Rodica Stănoiu cu două zile înainte să moară. Cui a vrut, de fapt, să-și lase averea. „Am dat mesajul organelor de cercetare penală”
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Elle.ro
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
gsp
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
GSP.RO
Raluca Zenga, apariție care întoarce toate privirile la început de 2026. Cum arată la 44 de ani fosta soție a lui Walter Zenga
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
GSP.RO
Și-a dat fosta soție în judecată: „O are cât 3 doze de Cola, de asta am divorțat”
Parteneri
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur în politică! Viorica Dăncilă, atac fără precedent în întreaga ei carieră. Ce a putut dezvălui acum va produce consecințe uriașe. România nu a mai văzut-o niciodată așa!
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Avantaje.ro
Imagini adorabile cu Ștefan Bănică jr și Alexandru, fiul său cel mic, pe pârtie. Cum i-a surprins Lavinia Pîrva
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Un român are o datorie de peste 1.000.000 de lei la Primăria Buzău, din amenzi
Știri România 14:31
Un român are o datorie de peste 1.000.000 de lei la Primăria Buzău, din amenzi
1.200 de ambulanțe noi până în 2026, prin PNRR: investiție majoră pentru modernizarea serviciilor de urgență
Știri România 13:36
1.200 de ambulanțe noi până în 2026, prin PNRR: investiție majoră pentru modernizarea serviciilor de urgență
Parteneri
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Adevarul.ro
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
Fanatik.ro
Digi Sport dă lovitura și oferă românilor 5 ani campionatul cu cele mai mari staruri din lume! Exclusiv
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Steven Nsimba și Al Hamlawi au vorbit despre "plecarea" francezului în China
Parteneri
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Elle.ro
Laura Cosoi, declarații emoționante despre familie după ce a anunțat că este însărcinată pentru a cincea oară. Actrița a dezvăluit recent că va deveni mamă din nou: „Ajutorul meu de bază…”
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Când începe sezonul 13 „Mireasa: Meciul Iubirii”. Ce reguli trebuie să respecte concurenții în emisiune
Stiri Mondene 14:32
Când începe sezonul 13 „Mireasa: Meciul Iubirii”. Ce reguli trebuie să respecte concurenții în emisiune
Monica Bîrlădeanu, apariție inedită în colanți la 47 de ani. Face eforturi pentru silueta ei: „Mișcarea e absolut esențială”
Stiri Mondene 14:12
Monica Bîrlădeanu, apariție inedită în colanți la 47 de ani. Face eforturi pentru silueta ei: „Mișcarea e absolut esențială”
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
ObservatorNews.ro
Nicuşor Dan: A acuza preşedintele de minciună în legătură cu gestul unui alt stat - un atac la imaginea ţării
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Libertateapentrufemei.ro
Antonia, primele poze în costum de baie după cele trei operații! Face noi dezvăluiri despre medicii esteticieni. Ce a încercat un doctor să o convingă să facă
Parteneri
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
GSP.ro
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
GSP.ro
Senzația Mondialului s-a întors la munca pe șantier: „Principala mea sursă de venit! Râzi mult, salariu săptămânal”
Parteneri
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Mediafax.ro
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
StirileKanalD.ro
El este polițistul care l-a ucis pe Sergiu, moldoveanul găsit pe un câmp din Italia. Ucigașul l-a privit în ochi și l-a împușcat în cap, după care a fugit din țară
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Wowbiz.ro
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
Wowbiz.ro
Ei sunt tatăl și fiul care s-au aruncat de la balconul blocului de pe Calea Romanilor! Sorin și Alexandru și-au pus capăt zilelor împreună
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Redactia.ro
De ce ți se usucă gura noaptea în somn: 8 cauze importante pe care trebuie să le știi
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor
KanalD.ro
Mai multe persoane, printre care și copii, au rămas blocate cu mașina în zăpadă, ore bune. A fost nevoie de intervenția pompierilor

Politic

Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Politică 07 ian.
Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Fanatik.ro
Unde s-a produs, de fapt, ruptura dintre Nicu Ceaușescu și Elena. „A fost o dramă, pur și simplu”
Universitatea franceză unde se formează spionii
Spotmedia.ro
Universitatea franceză unde se formează spionii