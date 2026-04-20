Noua simulare a Evaluării Naționale, programată la finalul lui aprilie

Potrivit oficialului, Ministerul Educației pune la dispoziție cadrul organizatoric și evaluatorii, însă decizia finală aparține profesorilor și conducerii școlilor. „Dacă profesorii consideră că este îndeajuns testarea avută până acum sau dacă au avut rezultate foarte bune în trecut și nu consideră că această simulare națională aduce plus-valoare copiilor, este decizia dumnealor”, a declarat ministrul la TVR Info.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, o nouă rundă de simulări pentru Evaluarea Națională 2026 este programată în perioada 27–29 aprilie, în special pentru școlile care nu au participat la prima sesiune, afectată în unele cazuri de boicotul cadrelor didactice.

Mihai Dimian a anunțat când vor da elevii a doua sesiune a simulării Bac-ului

În ceea ce privește simularea examenului de Bacalaureat 2026, ministerul propune organizarea unei runde suplimentare la mijlocul lunii mai, simultan cu sesiunea specială destinată olimpicilor și sportivilor. Elevii de clasa a XII-a din liceele în care nu s-a desfășurat testarea inițială vor avea astfel o nouă oportunitate de pregătire. „Pentru Bacalaureat ne-am propus să oferim acest cadru în perioada organizării sesiunii speciale de Bacalaureat pentru olimpici, la mijlocul lunii mai și dacă va exista interes din partea liceelor o să organizăm”.

Ministrul a precizat că liceele interesate trebuie să își anunțe intenția de participare, urmând ca organizarea să depindă de acest interes. „Am trimis către toate școlile care nu au participat invitația de a se înscrie și vom proceda la fel și pentru această simulare de Bacalaureat. Vom trage concluziile la final”, a explicat acesta.

„Am depus un efort considerabil”

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor din sistemul de învățământ, unde nemulțumirile profesorilor legate de măsurile adoptate în anii anteriori continuă să influențeze activitatea curentă. Ministrul a recunoscut că organizarea simulărilor a presupus un efort considerabil în aceste condiții.

„Am depus, şi personal, dar şi colegii din minister, un efort considerabil în toată această perioadă pentru a organiza în aceste condiţii în care, sigur, există nemulțumiri multiple în rândul cadrelor didactice legate de măsurile care au fost luate anul trecut şi care au impact şi în acest an”.

În acest context, responsabilitatea pentru participarea la simulări este transferată la nivel local, iar profesorii sunt cei care își asumă decizia privind necesitatea acestor testări în pregătirea elevilor pentru examenele naționale.

