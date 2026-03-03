Vacanța va începe pentru toți elevii din România sâmbătă, 4 aprilie. Cum Paștele Ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, calendarul stabilit de Ministerul Educației oferă familiilor posibilitatea de a petrece această perioadă împreună, vacanța urmând să se încheie marți, 14 aprilie.

Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, dată la care începe ultimul modul de învățare din anul școlar în curs. Acest ultim interval de învățare se va desfășura până la începutul vacanței de vară, programată să înceapă la 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

Această etapă finală este una de tranziție, fiind dedicată încheierii situației școlare și pregătirilor administrative pentru anul următor. Totuși, pentru elevii din clasele terminale, acest ultim interval are o miză mult mai ridicată și o durată mai scurtă.

Absolvenții clasei a VIII-a și cei ai claselor a XII-a sau a XIII-a vor finaliza cursurile anticipat, la începutul lunii iunie, pentru a avea timpul necesar susținerii examenelor naționale. În timp ce elevii de gimnaziu se vor concentra pe Evaluarea Națională pentru admiterea la liceu, liceenii se vor pregăti pentru examenul de Bacalaureat, esențial pentru accesul în învățământul superior.


