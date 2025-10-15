Educația media, în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării

Membrii CNA au transmis că dezinformarea reprezintă o amenințare reală la adresa democrației, a coeziunii sociale și a încrederii în instituții. Este motivul pentru care instituția propune introducerea educației media în curriculumul național și solicita președintelui Nicusor Dan includerea acesteia ca direcție strategică distinctă în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării.

Potrivit CNA, 55% dintre cetățenii români au declarat că au fost expuși recent la știri false, iar 39% cred în teorii ale conspirației. Dovadă sunt atacurile informaționale hibride complexe care au avut loc în timpul alegerilor prezidențiale din 2024 și cărora românii le-au căzut victime.

Dezinformarea, au mai transmis reprezentanții CNA, afectează domenii esențiale – de la sanatate publică (ex. scaderea vaccinarii ROR) la polarizare socială, manipulare electorală și promovarea ideologiilor extremiste.

Alfabetizarea digitală a populației, primul pas în recunoașterea dezinformării

CNA a propus introducerea în școli a unei discipline care să-i învețe pe elevi cum să recunoască un fake-news, o campanie de dezinformare, cum să recunoască o teorie a conspirației și, mai ales, cum să nu cadă în capcana acesteia. Concret, instituția a propus:

Introducerea sistematică a educației media în curriculumul național;

Programe de alfabetizare digitală pentru toate categoriile sociale;

Consolidarea capacității statului și a societății civile de a contracara campaniile de dezinformare;

Cresterea rezilientei informaționale a populatiei.

Românii cred din ce în ce mai mult în teoriile conspirației, iar unul dintre motive ar fi că nu mai au deloc încredere în instituțiile statului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

4 din 10 români cred că Guvernul vrea să înlocuiască populația cu imigranți

Potrivit sondajului european TRUEDEM din 2025, patru din zece români sunt convinși că guvernul vrea să înlocuiască populația cu imigranți. Românii sunt sceptici și în ceea ce privește vaccinarea, schimbările climatice în care nu cred și chiar Holocaustul. Toate acestea se întâmplă în contextul în care încrederea românilor în instituțiile statului se află la cel mai scăzut nivel din întreaga Uniunea Europeană.

Potrivit sondajului, 41% dintre români cred că guvernul intenționează să înlocuiască populația cu imigranți, iar 39% dintre respondenți cred că vaccinurile cauzează autism. Iar cifrele nu se opresc aici: 40% spun că schimbarea climatică este o minciună și 24% susțin că în Holocaust nu au fost uciși șase milioane de evrei.

Sondajul TRUEDEM este realizat în cadrul proiectului Horizon „Truedem – Încredere în democrațiile europene” și este finanțat de Comisia Europeană. Datele au fost culese online în perioada mai – iulie 2025. Sondajul din România a avut un eșantion de 1.201 de respondenți.

