Reacția Colegiului Medicilor din România

Comisia de Microbiologie a Colegiului Medicilor a clarificat mai multe aspecte legate de imunizarea împotriva COVID-19 și vaccinurile disponibile.

În primul rând, menționează că „La ora actuală cea mai mare parte din populație este imunizată împotriva COVID-19, prin infecția naturală sau/și prin vaccinare”, menționează Simona Ruță, reprezentantul Comisiei de Microbiologie a Colegiului Medicilor din România.

Acest lucru oferă protecție împotriva formelor severe de infecție, majoritatea cazurilor noi fiind infecții respiratorii obișnuite.

Studiile efectuate în România și în alte țări au demonstrat persistența anticorpilor și a răspunsului imun celular, atât la persoanele vaccinate, cât și la cele care au trecut prin infecție.

Colegiul Medicilor subliniază că nu există dovezi științifice care să susțină ideea unui „shedding vaccinal”. Conform Colegiului Medicilor, „toate studiile făcute la persoane vaccinate au arătat că ARNm conținut în vaccin și proteina S codificată dispar după o perioadă scurtă” și nu pot fi transmise altor persoane.

De asemenea, poziția oficială a Colegiului Medicilor face distincția între vaccinurile vii atenuate, care pot produce un shedding limitat, și vaccinurile anti-COVID cu ARNm, care nu conțin virus viu. Acestea din urmă conțin doar instrucțiuni pentru producerea temporară a proteinei spike.

În plus, Colegiul Medicilor afirmă că „nu există nicio bază științifică pentru afirmațiile legate de posibilitatea eliminării ARNm sau proteinei Spike de la persoane vaccinate către persoane neimunizate sau în mediul înconjurător”.

Postarea Flaviei Groșan care a aprins controversa

În mesajul ei, Flavia Groșan susține că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome grave după ce a avut contact intim cu o femeie vaccinată împotriva COVID-19.

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată, iar după ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Asta este ceea ce se numește «shedding» (eliminare de particule virale post-vaccin)”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

„Evident, persoanele vaccinate au acum aceste gene în corpul lor care continuă să producă proteine spike. Unele persoane sunt foarte rezistente și nu par să observe nimic până când, uneori, pur și simplu încetează să respire brusc. Dar există și persoane foarte sensibile la acest fenomen, iar acest bărbat era clar unul dintre ele. A fost expus la proteinele spike provenite de la această femeie. El nu le producea, ci doar le-a primit în sistemul său, iar spike”, a mai scris medicul.

Apoi, postarea a devenit virală, fiind distribuită de peste 1.200 de ori și apreciată de mii de oameni.

Flavia Groșan a devenit cunoscută pentru promovarea unor teorii controversate, în special în legătură cu pandemia de COVID-19. În 2021, a provocat un val de reacții după ce a susținut că oxigenoterapia ar fi nocivă și că medicii ar contribui astfel la moartea pacienților. Declarațiile sale nu au atras nicio sancțiune din partea Colegiului Medicilor Bihor.

Afirmațiile distribuite duminică au provocat o reacție rapidă din partea comunității medicale, care le consideră periculoase, false și de natură să inducă panică.

De ce este un fake news: explicația științifică

Știința medicală este clară: vaccinurile COVID-19 nu pot provoca shedding.

Iată de ce:

Vaccinurile ARNm (Pfizer, Moderna) conțin doar un fragment de instrucțiuni genetice (ARN mesager) care se degradează rapid după ce organismul produce o cantitate mică de proteină spike. Aceasta rămâne în organism și NU se transmite altora.

Vaccinurile pe bază de vector viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson) folosesc un adenovirus inofensiv, care nu se poate replica și nu poate fi transmis.

Shedding-ul există doar la vaccinuri cu virus viu atenuat, cum sunt vaccinul antipoliomielitic oral, vaccinul antigripal intranazal sau vaccinul anti-rotavirus. Vaccinurile COVID-19 nu sunt din această categorie, potrivit CDC, EMA și OMS.



