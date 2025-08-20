Daniel David: „În condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat”

Ministerul educației, Daniel David, a explicat, încă o dată, motivul adoptării măsurilor fiscale în educație și a făcut o promisiune: după depășirea crizei se va reveni asupra anumitor aspecte legate de acordarea burselor de merit, în așa fel încât printre beneficiari să fie incluși și elevii olimpici.

Ministrul a precizat că tăierile care au avut loc în educație vor salva sistemul de la colaps.

Pe de altă parte, dacă nu s-ar fi aprobat aceste ajustări, noul an școlar ar fi putut începe în toamnă cu zero bani de salarii pentru profesori și fără burse. Ministrul a precizat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat.

„Nimeni nu dorește aceste măsuri și nimeni nu le-ar fi luat în aceasta formă, în condiții de normalitate fiscal-bugetară. Însă, fără aceste măsuri, începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”.

Elevii olimpici ar putea să primească din nou bursă de merit

Daniel David a reamintit faptul că nu toate bursele elevilor au fost eliminate. „Au fost păstrate bursele sociale, în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore, cele tehnologice și – într-o forma nouă – bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naționale și internaționale. Odată depășită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale”, a precizat ministrul.

Sindicatele din Educației amenință cu boicotarea începereii noului an școlar. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Reforma în educație continuă cu elaborarea planurilor-cadru pentru liceu

Ministrul Daniel David a amintit că reforma curriculumului, derivată din Raportul QX, continuă: peste 1.500 de specialisti sunt acum implicați în elaborarea programelor la nivel liceal, într-o paradigmă nouă.

Metodologia pentru acordarea burselor școlare 2025-2026 a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. O schimbare importantă în noua Metodologie este eliminarea burselor pentru elevii care provin din familii monoparentale – aceștia vor putea primi bursă socială doar dacă îndeplinesc criteriile de venit stabilite.

În anul școlar 2025-2026 elevii vor primi trei burse: bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică.