Daniel David: „În condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat”

Ministerul educației, Daniel David, a explicat, încă o dată, motivul adoptării măsurilor fiscale în educație și a făcut o promisiune: după depășirea crizei se va reveni asupra anumitor aspecte legate de acordarea burselor de merit, în așa fel încât printre beneficiari să fie incluși  și elevii olimpici.

Ministrul a precizat că tăierile care au avut loc în educație vor salva sistemul de la colaps. 

Pe de altă parte, dacă nu s-ar fi aprobat aceste ajustări, noul an școlar ar fi putut începe în toamnă cu zero bani de salarii pentru profesori și fără burse. Ministrul a precizat faptul că, în condiții de normalitate, aceste măsuri nu s-ar fi luat. 

 „Nimeni nu dorește aceste măsuri și nimeni nu le-ar fi luat în aceasta formă, în condiții de normalitate fiscal-bugetară. Însă, fără aceste măsuri, începerea anului școlar cu salarii și burse devine imposibilă”. 

Elevii olimpici ar putea să primească din nou bursă de merit

Daniel David a reamintit faptul că nu toate bursele elevilor au fost eliminate. „Au fost păstrate bursele sociale, în diverse forme, inclusiv pentru mamele minore, cele tehnologice și – într-o forma nouă – bursele de merit. De asemenea, au putut fi protejate premiile la olimpiadele naționale și internaționale. Odată depășită criza fiscal-bugetară, se pot rediscuta procentul și o subcategorie a burselor de merit, care să se refere direct și la câștigătorii olimpiadelor naționale și internaționale”, a precizat ministrul. 

Promisiunea ministrului Daniel David: după ce depășim criza economică, elevii și-ar putea primi bursa de merit înapoi
Sindicatele din Educației amenință cu boicotarea începereii noului an școlar. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Reforma în educație continuă cu elaborarea planurilor-cadru pentru liceu

Ministrul Daniel David a amintit că reforma curriculumului, derivată din Raportul QX, continuă: peste 1.500 de specialisti sunt acum implicați în elaborarea programelor la nivel liceal, într-o paradigmă nouă. 

Metodologia pentru acordarea burselor școlare 2025-2026 a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. O schimbare importantă în noua Metodologie este eliminarea burselor pentru elevii care provin din familii monoparentale – aceștia vor putea primi bursă socială doar dacă îndeplinesc criteriile de venit stabilite.

În anul școlar 2025-2026 elevii vor primi trei burse: bursa de merit, bursa socială și bursa tehnologică.

ANAF va număra meniurile, dansurile și amintirile de la nunți, botezuri, majorate și evenimente corporate, începând cu luna august
Știri România 18:28
ANAF va număra meniurile, dansurile și amintirile de la nunți, botezuri, majorate și evenimente corporate, începând cu luna august
50 de români plecați din Satu Mare la cules de struguri în Franța s-au rătăcit într-un sat de lângă Lyon: „La ora 6 dimineața, asta e o surpriză”
Știri România 18:25
50 de români plecați din Satu Mare la cules de struguri în Franța s-au rătăcit într-un sat de lângă Lyon: „La ora 6 dimineața, asta e o surpriză”
Stiri Mondene 18:10
5 știri by Libertatea – Monden: Vecina lui Măruţă, fostă ispită la Insula Iubirii, iar Alina Eremia s-a măritat
Cătălin Brînză spune ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” 2025: „Trebuie să te conectezi foarte mult”! Ce a făcut după terminarea filmărilor
Exclusiv
Stiri Mondene 17:08
Cătălin Brînză spune ce s-a întâmplat la „Insula Iubirii” 2025: „Trebuie să te conectezi foarte mult”! Ce a făcut după terminarea filmărilor
