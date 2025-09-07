Situația de la Școala „Hamburg”

În paralel, peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a au depus sesizări și au anunțat că vor merge în instanță, acuzând că copiii lor sunt obligați să învețe într-un sistem „haotic, abuziv și ilegal”.

Școala Gimnazială „Hamburg” Nr. 195 are peste 2.000 de elevi și trei directori adjuncți: Ionel-Marius Țolescu, Simina-Maria Oncete și Ana-Maria Tudor.

Părinții descriu situația actuală a școlii prin trei cuvinte: „haos, abuz și intimidare”. Ei reclamă că școala a intrat într-un amplu proces de renovare și extindere, iar organizarea procesului de învățământ a fost lăsată pe ultima sută de metri.

La dispoziție rămân doar două corpuri active și containere amplasate pe trotuar și în parcare, în ciuda faptului că școala este deja supraaglomerată.

Programul provizoriu comunicat

Vineri, 5 septembrie, conducerea școlii le-a comunicat părinților un program provizoriu. Aceștia îl consideră haotic și ilegal, acuzând că maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este interzisă.

Fără consultare prealabilă, s-a decis ca aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a să învețe provizoriu de la 11.20 până la 14.00.

Întrebări și îngrijorări ale părinților

Părinții ridică mai multe întrebări legate de efectele acestei decizii asupra familiilor:

„Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

Ei afirmă că s-a declanșat „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare a acestora și a copiilor, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

Acțiuni legale anunțate

Părinții a 230 de elevi au anunțat că vor apela la instanțele de judecată pentru a reclama ilegalitățile și pentru a li se repara prejudiciul suferit.

Izabela Nichifor, părinte și avocat, a declarat că în instanță vor fi atacate acte administrative precum decizia Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat programul.

Context și situații similare

Situația de la Școala „Hamburg” nu este izolată. La Școala Gimnazială nr. 280 din Rahova, cei peste 1.600 de elevi vor începe cursurile în două schimburi, cu un program „decalat”.

Directoarea Violeta Filip a explicat că această decizie a venit după ce părinții au semnalat că școala ar fi urmat să funcționeze în trei schimburi, lucru devenit ilegal din anul școlar 2025-2026.

Inspectorul școlar general al Municipiului București, Florian Lixandru, a precizat că elevii nu vor învăța în trei schimburi, iar soluția convenită cu Inspectoratul este ca orele să fie împărțite pe intervale orare diferite, timp de cel puțin trei luni.

Probleme de spațiu și soluții temporare

Școala nr. 280 funcționează de mult timp la capacitate maximă, cu 65 de colective și doar 29 de săli. Directoarea a făcut numeroase demersuri către autoritățile locale, dar „toate discuțiile se împiedică în lipsa fondurilor”.

Primăria sectorului 5 a promis că vor mai fi disponibile 5 săli la sediul din Electromagnetica, dar acest lucru va dura aproximativ 3 luni.

Părinții critică soluțiile găsite, susținând că acestea nu schimbă în fapt orarul elevilor, unele clase urmând să înceapă dimineața devreme, iar altele să termine cursurile seara, în jurul orei 20.00.

Avertismentul Ministerului Educației

Ministrul educației, Daniel David, a avertizat în martie 2025 că, din anul școlar 2025-2026, nu mai este legal ca elevii să învețe în trei schimburi. El a subliniat că această situație reprezintă „o problemă majoră, care afectează calitatea actului educațional”.

Ministrul a reamintit că inspectoratele și autoritățile locale sunt responsabile pentru a asigura spații suficiente, fie prin extinderi și construcții noi, fie prin soluții provizorii.

Noul an școlar care începe luni, 8 septembrie, va avea o durată de 36 de săptămâni și va fi împărțit în cinci module de învățare și tot atâtea perioade de vacanță.

