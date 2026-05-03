„Suntem foarte mândri că am putut reprezenta România”

„Mă simt foarte bine, tocmai am câștigat campionatul mondial, nu avem cuvinte. Nu ne-am așteptat la asta, mai ales după ce am avut probleme tehnice ziua trecută, dar suntem foarte mândri că am putut reprezenta România și chiar să câștigăm campionatul mondial pentru România”, a declarat căpitanul echipei, Filip Neațu, citat de pagina de Facebook a Asociației Părinților Elevilor Colegiului Național Gheorghe Munteanu Murgoci.

@electricsrl România este campioană mondială la robotică. Primele patru locuri din lume sunt ocupate de echipe din România. Vreau sa mai citiți o dată! Primele patru locuri din lume sunt ocupate de echipe din România. Este o performanță uriașă. Este o bucurie reală. Este una dintre acele vești care ne fac să ridicăm capul sus și să spunem, cu toată sinceritatea: da, avem cu ce să fim mândri. La FIRST Tech Challenge, copiii României au arătat lumii ce pot. Finala mondială s-a jucat între două echipe românești. Locul 1 a fost câștigat de Velocity din Brăila, locul 2 de Heart of Robots din Buzău, locul 3 de Quantum Robotics din București, iar locul 4 de AICitizens din Focșani. Ce veste minunată pentru România. Ce motiv de bucurie. Ce generație frumoasă vine din urmă. 🇷🇴❤️ Felicitări, campionilor!!! ♬ original sound - Cosmin Buzăianu

Pe lângă titlul mondial, următoarele trei poziții au fost ocupate tot de echipe românești:

Locul 2 – Heart of RoBots (Buzău);

Locul 3 – Quantum Robotics (București);

Locul 4 – AI Citizens (Focșani).

Ce este FIRST Tech Challenge

FIRST Tech Challenge (FTC) este o competiție de robotică cu tradiție în SUA, care se adresează elevilor din clasele 7-12 și care presupune proiectarea, construirea și programarea unui robot. Competiția se desfășoară și în România din anul 2016 sub numele de FIRST Tech Challenge România și este organizată de Asociația Nație prin Educație.

Meciurile competiționale se dispută în alianțe: două echipe în alianța albastră, două echipe în alianța roșie și patru roboți pe un teren specific de joc. Construcția robotului este bazată pe un kit care este format din piese metalice și/sau plastic, din care se construiește structura și sistemul de angrenare, împreună cu diferite piese electronice (senzori, sisteme de control, cameră video), toate acestea puse în mișcare de un dispozitiv bazat pe Android (sistem de operare) programat folosind Java (limbaj de programare), prin sistemul de blocuri de programare, sau alte sisteme de programare Android.

Echipele, sub îndrumarea antrenorilor, mentorilor și împreună cu voluntari, dezvoltă strategii și construiesc roboți, bazându-se pe principii inovatoare, din inginerie. Premiile sunt date pentru performanța și construcția robotului, precum și pentru activitățile echipelor de robotică în comunitate.