„Nu voia să fie Mourinho, voia să fie el însuși. A fost ambele lucruri fără să-și dea seama. Din 2008, niciun antrenor al Interului nu mai câștigase titlul de campion la debut. Cam din aceleași zile, niciun antrenor al Interului nu mai sublinia public că nu este un prost sau un idiot. Dacă acestea nu sunt trăsături speciale… Dar există și multe elemente originale în această poveste în stilul anilor ’20…”, își începe editorialul din Gazzetta dello Sport Roberto Maida.

„Inter campioană a Italiei: startul dificil al lui Chivu, apoi o cursă fără rivali”, scrie La Stampa. La Repubblica vorbește de „Căsătoria norocoasă între contabilul Chivu și echipa nebună”.

„Inter campioană a Italiei pentru a 21-a oară! În 12 luni, de la cea mai neagră noapte la triumful semnat Chivu” și „Magicul Chivu, de la Tripla cu Mou la Scudetto: cercul s-a închis”, titrează La Gazzetta dello Sport.

Corriere dello Sport titrează: „Chivu triumfă și câștigă Scudetto: ce fac astăzi ceilalți campioni ai Triplei cu Inter”, „Chivu Campion al Italiei, există un cuvânt care cuprinde sensul reușitei sale la Inter” și „Interul lui Chivu triumfă, fanii sărbătoresc Scudetto pe rețelele sociale: meme-uri și ironii fără sfârșit”.