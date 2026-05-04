Tehnicianul român a devenit astfel primul om din ultimii 89 de ani din istoria lui Inter care cucerește titlul atât ca jucător, cât și ca antrenor. Armando Castellazzi a reușit asta anterior, cucerind titlul de pe banca tehnică în 1937-1938, după ce a fost campion în teren, în sezonul 1929-1930.

Dacă va reuși să câștige și Cupa Italiei, fostul internațional român va deveni primul om din istoria fotbalului italian care câștigă aceste două trofee atât ca jucător, cât și ca antrenor.

După o scurtă experiență pe banca Parmei, Chivu a preluat conducerea tehnică a echipei „nerazzurrilor“ în 2025, într-un moment de criză pentru club. Sub comanda sa, Inter a redevenit o forță de temut, având acum un avans insurmontabil în Serie A, cu doar 4 etape rămase de disputat. Duelul cu Torino, câștigat cu xxxxx la xxxxxx, a consfințit câștigarea unui nou titlu, indiferent de rezultatele contracandidatelor.

Cu un campionat adjudecat, rămâne problema Cupei Italiei, care pare să fie la îndemâna echipei lui Chivu. Inter s-a calificat dramatic în finală, după ce a revenit spectaculos în fața celor de la Como, de la 0-2, într-un meci tensionat. În ultimul act, programat pentru 15 mai 2026, trupa de pe „Giuseppe Meazza” o va înfrunta pe Lazio.

Performanța ar fi cu atât mai specială pentru Chivu, care ar repeta succesele obținute ca jucător în sezonul istoric 2009-2010, când, sub comanda lui Jose Mourinho, Inter a realizat tripla istorică: campionat, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

„Poate că vă plac titlurile, dar mie nu îmi place să fiu comparat. Mi-am pus inima și pasiunea în echipa pe care o antrenez. Nu contează pentru mine, încerc să-mi fac treaba cât de bine pot să răsplătesc încrederea celor care au crezut în mine și să îndeplinesc niște obiective”, a declarat Chivu, citat de Tutto Mercato Web, respingând orice comparație cu fostul său antrenor portughez.

După cucerirea Scudetto-ului, Chivu se alătură unui grup select de antrenori care au reușit să câștige titlul în primul lor sezon în Serie A. Printre aceștia se numără nume grele precum Antonio Conte, care a triumfat cu Juventus, Inter Milano și Napoli, Fabio Capello, campion cu AC Milan în 1991-1992, sau Marcello Lippi, care a dus Juventus pe culmile succesului în 1994-1995. Primul tehnician din istorie care a cucerit Scudetto la debut a fost însă Tony Cargnelli, în 1927-1928, pe banca celor de la Torino.