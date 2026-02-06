IQ 148, un IQ de geniu

Eduard Ștefan are 12 ani și învață la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal. „Era în clasa a II-a când am observat că băiatul are o înclinație aparte către studiu. Citea foarte mult, citea aproape tot ce-i cădea în mână”, ne-a mărturisit Anca Ștefan, mama copilului.

Seara, când femeia ajungea acasă de la serviciu îl găsea pe Edi în fața cărților deschise. „Citea câte patru-cinci ore încontinuu. Alți copii de vârsta lui se jucau afară, al meu era cu cărțile SF în brațe. Apoi, într-o zi, a primit „Marele Roman al Matematicii”, cartea care, efectiv, l-a fascinat”.

Anca obișnuia să-i citească lui Edi povești seara, înainte de culcare, însă copilul nu-și mai dorea basme cu zâne și zmei. „Era interesat de cărți de matematică, de fizică, de științe exacte. De multe ori, îl întrebam: Edi, tu înțelegi ce citești acolo? Îmi spunea că da, înțelege. Așa că, într-o zi, am decis împreună cu soțul să-i testăm IQ-ul. Rezultatul? Edi a obținut un coeficient de inteligență de 148”. Este vorba despre un punctaj obținut, în general, de copiii supradotați.

Edi a descoperit pasiunea pentru cărți în clasa a II-a. Foto: arhivă personală

Cât despre rezultatele de la școală, întotdeauna au fost excepționale, ne-au mai spus părinții. „În fiecare an, Edi și-a dorit să participe la concursul Lumina Math. Este concursul lui preferat. A mers și la Gazeta Matematică. Astă vară, de exemplu, a fost într-o tabără – Gazeta Matematică și viitorii olimpici – organizată de Societatea de Științe Matematice din România”.

După ce a bifat aproape toate competițiile organizate în România, Eduard și-a dorit să participe și la concursuri din străinătate.

Edi lucrează câte patru ore pe zi la matematică. Mama copilului: „Pentru el este o relaxare”

La competiția internațională din Thailanda, Edi a ajuns pentru prima oară anul trecut. „Tot anul trecut a participat și la o competiție în America, la New York. De la ambele concursuri s-a întors medaliat cu aur. Anul acesta, s-a reîntors în Thailanda, unde a câștigat din nou locul întâi”.

Însă în spatele acestor rezultate stau sute de ore de muncă, dar și oameni care i-au oferit sprijin necondiționat. „În clasele primare, Eduard a fost ajutat foarte mult de doamna învățătoare. Nu primea aceleași teme ca toți ceilalți copii. Lui, doamna îi dădea mai mult și mai dificil. Acum, în clasa a V-a, doamna profesoară de matematică îl ia pe Edi la clasele mai mari, îi dă teme, îl verifică. De exemplu, pentru competiția din Thailanda din acest an, copilul avea nevoie să știe geometrie, însă în clasa a V-a încă nu se învață. Și atunci doamna l-a luat la orele dânsei de la clasa a VI-a, a VII-a, a VIII-a”.

În paralel cu ceea ce făcea la școală, Edi a lucrat foarte mult și singur. „Lucrează, în medie, cam 4 ore pe zi. I-am cumpărat culegeri în limba engleză, am găsit teste online, l-am înscris la diferite cursuri inclusiv de programare. Merge și la Centrul de excelență de la noi din Slatina, dar este pregătit și de profesori de la București, de la Liceul Internațional de Informatică”.

În jur de patru ore pe zi Edi lucrează cu cifrele și într-un mod care depășește cu mult capacitatea intelectuală a unui copil de 12 ani. „Pentru el, matematica este o plăcere, o pasiune și o relaxare. Concursurile sunt ca o joacă, iar deplasările în țară sau în străinătate sunt niște excursii în care de-abia așteaptă să plece”.

Când nu se pregătește pentru competițiile de matematică, Edi ia lecții de orgă și pian. Foto: arhivă personală

Edi cântă în timp ce lucrează la matematică. „Știe toate piesele trupei ABBA”

Dincolo de studiu, de cifre și calcule matematice complicate, viața lui Eduard Ștefan înseamnă și joacă. Așa că, alături de prietenii din fața blocului sau de cei de la școală, băiatul se bucură cât poate de mult de copilărie.

„Se și relaxează, iese și afară, la plimbare, construiește figurine din Lego, socializează cu copiii, joacă cu tatăl lui șah, cântă la orgă și la pian. Dar are și o voce frumoasă. Cântă mai ales în timp ce exersează în camera lui la matematică. Edi rezolvă exercițiile și problemele, se pregătește pentru concursuri și olimpiade fredonând piesele trupei ABBA. Este o regulă la el. Știe toate melodiile și toate versurile. Nu am înțeles niciodată de ce procedează așa, dar dacă el e fericit și-l ajută această metodă, asta este cel mai important”, ne-a mai mărturisit mama băiatului.

Când era mai mic, Edi a fost înscris de părinți și la un club de aritmetică mentală. „L-a ajutat mult pe partea de calcule, de viteză, de rapiditate. A fost cel mai bun antrenament pentru creier. La concursul național Lumina Math, de exemplu, s-au dat 40 de probleme și un timp de rezolvare de două ore. Edi, după o oră, a terminat toate exercițiile, pentru că este foarte rapid la calcule. Nu mai trebuie să pună unele sub altele la adunări și scăderi. Calculează pe loc, în gând”.

Eduard, în timpul concursului organizat anul acesta în Thailanda. Foto: arhivă personală

Aur de 100 de puncte

Prima competiție internațională la care a participat a fost cea de anul trecut din Thailanda – „International Math Challenge” 2025 – de unde Edi s-a întors cu o medalie de aur. „Am aflat de acest concurs de pe site-ul Liceului Internațional de Informatică, iar Edi și-a dorit foarte mult să participe. Era în clasa a IV-a atunci. Ne-am înscris cu ajutorul doamnei învățătoare, a trecut de etapa de calificare, iar apoi s-a prezentat la etapa globală”.

Tot anul trecut, în vară, a urmat o a doua competiție internațională – Olimpiada Internațională de Matematică Copernicus – organizată în SUA, la New York, unde, la fel, Edi a câștigat locul întâi.

Eduard a obținut la competiția de anul acesta din Thailanda încă o medalie de aur. Foto: arhivă personală

Anul acesta, băiatul a plecat din din nou în Thailanda, la „International Math Challenge” 2026, unde a câștigat o nouă medalie de aur. „A fost un concurs la care au participat copii din întreaga lume. Testul nu i s-a părut dificil. Am vorbit mult la telefon în aceste zile și era foarte încrezător. Și bine a făcut, căci a luat 100 de puncte din 100”, ne-a mai spus, mândră, mama lui Edi.

Proba de săptămâna trecută a fost organizată la o universitate din Bangkok, iar concurenții au avut la dispoziție 90 de minute să rezolve cerințele. „Edi a terminat după 45 de minute. A avut de rezolvat 20 de exerciții. 18 au fost grilă și două cu rezolvare completă”.

Festivitatea de premiere a avut loc pe 31 ianuarie 2026. Foto: arhivă personală

Cu gândul la studii în Elveția

„Norocul nostru este că suntem ajutați foarte mult de comunitate. Toate deplasările au fost sponsorizate de persoane de la noi din zonă, de anumite firme locale și de oameni care au dorit să se implice. Și le mulțumim tuturor din suflet, atât celor care l-au ajutat pe Edi să se pregătească pentru aceste concursuri, cât și celor care au făcut posibile deplasările. Anul trecut, de exemplu, am fost sprijiniți de Prefectura județului Olt, iar pentru plecarea în America am apelat la primărie, care a găsit un sponsor“, ne-a mai spus femeia.

Chiar dacă este în clasa a V-a, Eduard se gândește deja la liceu și facultate. „Mi-a spus că vrea să studieze în Elveția. Îi place țara și a citit el undeva că acolo se investește mult în educație”.

Anca recunoaște că, dincolo de mândria de a fi mama unui copil genial, se ascund și multe momente grele, de incertitudine, teama de a nu-i răpi copilăria, teama că nu-i oferă băiatului tot ce are nevoie sau că nu va putea să țină pasul cu nevoile lui. „Este mereu ascunsă undeva acea frică… dacă nu-l ajutăm suficient? Dacă nu ne ridicăm la înălțimea nevoilor sale? Pe de altă parte, când îl văd cât este de fericit, sunt și eu fericită. Atunci îmi dau seama că nu am greșit cu nimic, că a fost bine ceea ce am făcut pentru el. Dar este greu să ții pasul, să-i hrănești mereu curiozitatea pentru cunoaștere”.

Anul acesta, Olimpiada Internațională „Math Challenge” din Thailanda, concurs recunoscut de Ministerul Educației, a ajuns la a XV-a ediție. La competiție au participat 250 de copii din peste 20 de țări, toate probele desfășurându-se în limba engleză. România a fost reprezentată de Eduard Ștefan și Iustin Petcu, elev în clasa a IV-a la Școala Gimnazială Tudor Arghezi din Năvodari. Acesta a câștigat și el aur, la categoria 1, clasele III-IV, a anunțat Primăria Năvodari pe pagina de Facebook.

