„A reușit să obțină două medalii de aur, al doilea an consecutiv. O mândrie greu de pus în cuvinte”, a declarat mama lui Eduard, Anca Maria Ștefan.

Competiția din Thailanda a reunit elevi din întreaga lume, iar Eduard a concurat la Categoria 2, destinată elevilor din clasele a V-a și a VI-a.

Eduard Ștefan obține din nou două medalii de aur în Thailanda Foto: Facebook// Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, Caracal

„Eduard Florin Ștefan – din nou pe cea mai înaltă treaptă a lumii! Suntem martorii unei performanțe remarcabile!”, au transmis, într-un mesaj pe rețelele sociale, reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”.

Aceștia au subliniat că reușita tânărului este o „dublă istorică” și o dovadă de „geniu și perseverență absolută”.

„A reușit o dublă istorică pentru al doilea an consecutiv, câștigând două medalii de aur, pentru prima rundă și pentru runda globală, la prestigiosul concurs internațional de matematică din Thailanda, International Math Challenge (Global Round) 2026. Să câștigi aurul internațional este o onoare, dar să-ți aperi titlul și să rămâi cel mai bun din lume, an de an, este o dovadă de geniu și perseverență absolută”, au mai adăugat reprezentanții școlii.

Succesul din 2026 vine după ce Eduard a câștigat, în februarie 2025, tot două medalii de aur la etapa finală a aceleiași competiții, desfășurată în Thailanda.

Performanțele sale nu se opresc aici: în iulie 2025, elevul din Caracal a obținut primul loc la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, organizată la New York.

„Eduard, ești mândria Școlii Gimnaziale Nicolae Titluescu, a orașului Caracal și a întregii Românii și, în primul rând, mândria părinților tăi! Felicitări ție și tuturor celor care îți ghidează pașii spre excelență!”, au mai transmis reprezentanții școlii.