Elevul craiovean a participat la probele de fizică și matematică, reușind să se claseze pe locul al doilea la fizică și pe locul al cincilea la matematică, rezultate recompensate cu medalii de aur.

Această performanță vine după ce Ovidiu-Ștefan Călin obținuse medalia de bronz la etapa națională a NEO Science Olympiad.

„Am participat la două probe – matematică și fizică, iar experiența pe care am avut-o a fost de neuitat. A fost o provocare imensă pentru mine, deoarece a fost primul concurs de acest fel la care am participat, iar sistemul de notare diferit față de cel cu care eram obișnuit a reprezentat o dificultate. Totodată cu ajutorul domnilor profesori am reușit să obțin rezultatul dorit. Am fost în primii 10% la matematică, iar la proba de fizică am obținut Premiul al II-lea.

Rezultatele sale reprezintă rodul multor ore de pregătire și al sprijinului acordat de profesorul coordonator de fizică, care se declară mândru de reușita elevului său.

Elevul din Craiova, premiat cu aur la Olimpiada NEO Science din SUA Foto: Facebook/ Colegiul Naţional Militar ,,Tudor Vladimirescu” Craiova

Olimpiada Internațională NEO este una dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate fizicii și matematicii, reunind anual elevi de elită din întreaga lume.

În cadrul deplasării în SUA, liceanul din Craiova a vizitat și centrul NASA, asistând la o lansare de rachetă, experiență care a completat participarea sa la competiție.

Elevii români au obținut anul trecut și două medalii de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Europeană de Geografie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE