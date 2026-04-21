Competiția, desfășurată în comuna Stăuceni, Botoșani, a reunit peste 200 de elevi din întreaga țară. Pentru tânăra sportivă, concursul s-a transformat rapid într-o situație medicală critică.

Potrivit informațiilor, eleva a început să acuze amețeli puternice și stări de vomă chiar în timpul probei. Organizatorii au intervenit imediat și au solicitat ajutor medical, iar aceasta a fost preluată de ambulanță.

În momentul transportului, adolescenta ar fi încercat să refuze internarea, însă medicii au decis că starea sa impune îngrijiri de specialitate, fiind dusă la Secția de Urgențe Pediatrie.

La spital, medicii au efectuat mai multe investigații, inclusiv teste pentru substanțe interzise. Rezultatul a fost pozitiv pentru canabis.

După ce a fost stabilizată, eleva le-ar fi spus medicilor că ar fi consumat substanța cu câteva zile înainte, în cadrul unei petreceri.

Cazul a fost raportat către Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, care a demarat procedurile necesare. Reprezentanții instituției au anunțat că vor fi făcute verificări și în județul de proveniență al elevei.

„Noi am informat inspectoratul din judeţul din care aparţine eleva. În perioada următoare, la liceul unde învață aceasta urmează să fie declanșate anchete corespunzătoare pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele în care tânăra a ajuns să consume substanțe interzise și să participe într-o astfel de stare la o competiție școlară de nivel național. De asemenea, cei de acolo vor informa şi familia”, a precizat Bogdan Suruciuc, inspectorul general al IȘJ Botoșani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE