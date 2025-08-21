Începând cu anul școlar 2025-2026, doar liceenii vor beneficia automat de gratuitate pentru transportul rutier județean și interjudețean, între localitatea de domiciliu și cea în care învață, potrivit Edupedu.

Proiectul de hotărâre publicat de Ministerul Educației modifică și completează HG nr. 810/2023. În document se arată că:

„Pentru transportul public rutier județean și interjudețean se asigură elevilor de nivel liceal care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru cheltuielile de transport dus-întors, pe durata cursurilor școlare”.

Elevii din ciclul primar și gimnazial vor primi transport gratuit doar în două situații speciale:

dacă nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu;

dacă sunt înscriși la o școală specială sau vocațională din altă localitate.

Astfel, gratuitatea, care anterior era prevăzută pentru toți elevii, a fost restrânsă doar la anumite categorii.

Ministerul Educației precizează: „Gratuitatea transportului se va acorda elevilor eligibili prin bugetul de stat, prin inspectoratele școlare, către operatorii de transport public”.

Schimbarea vine după ce articolul 83 din Legea Educației a fost modificat, în acord cu Legea Bolojan.

În prezent, elevii de liceu care fac naveta rămân principalii beneficiari, iar cei din ciclul primar și gimnazial vor primi transport gratuit doar în cazurile excepționale, stabilite de lege.

Sindicatele din Educație au inițiat procedura de referendum pentru boicotarea începerii noului an școlar. Profesorii sunt așteptați să voteze dacă sunt de acord sau nu cu această formă de protest față de Legea Bolojan.