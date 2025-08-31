Decizia a fost aprobată de Guvern, la inițiativa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și a Ministerului Educației și Cercetării, având în vedere că pe carduri au rămas fonduri necheltuite de peste 29 de milioane de lei.

Banii pot fi folosiți pentru achiziția de rechizite, papetărie, articole de îmbrăcăminte sau alte produse necesare pentru școală.

„Știm cât de importante sunt primele zile de școală pentru fiecare copil și ce presiune pot însemna cheltuielile pentru părinți. Prin prelungirea termenului și prin alimentările făcute, ne asigurăm că sprijinul din fonduri europene ajunge la timp acolo unde este nevoie”, a declarat ministrul MIPE, Dragoș Pîslaru.

În anul școlar 2024-2025, MIPE a încărcat 666.373 de carduri educaționale, fiecare cu suma de 500 de lei, ceea ce însumează 333,1 milioane de lei.

Doar în august 2025 au fost alimentate suplimentar 18.228 de carduri, după validarea beneficiarilor de către Ministerul Educației.

Programul, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, va continua și pentru următorii doi ani școlari: 2025-2026 și 2026-2027.

